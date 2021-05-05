Премьер-министр не может сказать, когда в Ида-Вирумаа появятся новые рабочие места взамен исчезнувших

- Получили ли вы в ходе поездки по Ида-Вирумаа в прошлую пятницу более четкое представление о том, почему вакцинация против коронавируса здесь идет не так успешно, как в остальной Эстонии?

- Были разные мысли по поводу того, почему она не продвигается и как ее наладить. Например, одна из идей заключалась в том, что идавирусцы прислушиваются к своим работодателям, и если организовать вакцинацию через предприятия, то она будет успешнее. Сейчас проблема ведь в том, что мы пытаемся вакцинировать людей старшего возраста, большая часть которых не работает. Но когда мы перейдем к вакцинации других возрастных групп, то это, пожалуй, было бы хорошим вариантом.