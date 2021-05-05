Премьер-министр не может сказать, когда в Ида-Вирумаа появятся новые рабочие места взамен исчезнувших
Премьер-министр Кая Каллас признается, что не может назвать дату, когда взамен тысяч рабочих мест, исчезнувших в Ида-Вирумаа в последние годы в результате зеленого поворота, появятся новые, но утверждает, что правительство прилагает к этому большие усилия. Наряду с темами, связанными с зеленым поворотом, премьер-министр в ходе пятничного визита в Ида-Вирумаа попыталась разобраться, что сделать, чтобы ускорить вакцинацию в регионе.