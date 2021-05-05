Чт, 6.05.2021
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Премьер-министр не может сказать, когда в Ида-Вирумаа появятся новые рабочие места взамен исчезнувших

В пятницу в Ида-Вирумаа у Каи Каллас был напряженный день: она посетила Ида-Вирускую центральную больницу, встретилась с лидерами профсоюза шахтеров и энергетиков, руководителями города Нарвы, собственниками и руководителями "Viru Keemia Grupp", а также работниками центра предпринимательства. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Премьер-министр Кая Каллас признается, что не может назвать дату, когда взамен тысяч рабочих мест, исчезнувших в Ида-Вирумаа в последние годы в результате зеленого поворота, появятся новые, но утверждает, что правительство прилагает к этому большие усилия. Наряду с темами, связанными с зеленым поворотом, премьер-министр в ходе пятничного визита в Ида-Вирумаа попыталась разобраться, что сделать, чтобы ускорить вакцинацию в регионе.

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- Получили ли вы в ходе поездки по Ида-Вирумаа в прошлую пятницу более четкое представление о том, почему вакцинация против коронавируса здесь идет не так успешно, как в остальной Эстонии?

- Были разные мысли по поводу того, почему она не продвигается и как ее наладить. Например, одна из идей заключалась в том, что идавирусцы прислушиваются к своим работодателям, и если организовать вакцинацию через предприятия, то она будет успешнее. Сейчас проблема ведь в том, что мы пытаемся вакцинировать людей старшего возраста, большая часть которых не работает. Но когда мы перейдем к вакцинации других возрастных групп, то это, пожалуй, было бы хорошим вариантом.

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