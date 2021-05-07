Ульви Вилуметс больше всего радуется тому, что ее три дочери - не только сестры, но и лучшие друзья.

Ульви Вилуметс больше всего радуется тому, что ее три дочери - не только сестры, но и лучшие друзья. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ульви Вилуметс: "Я и не знаю, кто кого больше вдохновляет - я дочерей или они меня"

Ульви Вилуметс (62) заслуживает медали уже только за то, что прожила всю жизнь в своем родном доме в Кохтла-Ярве, проработала 40 лет учителем и почти столько же лет замужем. Ее три дочери решили, что она также достойна титула "Мама года".

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Дом Ульви сейчас заодно является и школой: там она ведет веб-уроки для своих учеников 10-х и 11-х классов Йыхвиской гимназии. Мы встречаемся с Ульви в среду, до начала уроков. По соседству кукарекают петухи. Звуки деревни как бы подчеркивают, что мы - в пригороде, в месте, где когда-то простирались хлебные поля и пастбища прародителей Ульви. Мы беседуем в садовом домике, поодаль от домашних.