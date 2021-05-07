Микроавтобус "Uuskasutuskeskus" приедет в Кохтла-Ярве и Йыхви за лишними вещами

- В первый раз мы приезжали в Кохтла-Ярве в марте и увидели, что нас очень ждали, - сказала Эсме Кассак, руководитель по маркетингу и коммуникациям Центра повторного использования ("Uuskasutuskeskus").

В этот раз микроавтобус будет стоять 8 мая в 10.00-11.00 на парковке у кохтла-ярвеского "Сельвера", в 12.00-13.30 - на парковке на улице Раквере в центре Йыхви, в 14.30-15.00 - перед центром "Ахтме". "Это удобная возможность сдать вблизи дома на повторное использование приличные вещи, которые лежат дома без дела", - сказала Кассак.