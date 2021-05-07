Микроавтобус "Uuskasutuskeskus" приедет в Кохтла-Ярве и Йыхви за лишними вещами
Микроавтобус "Uuskasutuskeskus" сделает в субботу круг по Ида-Вирумаа, чтобы принять у людей вещи, которые им больше не нужны, но которые все еще в хорошем состоянии.
Микроавтобус "Uuskasutuskeskus" сделает в субботу круг по Ида-Вирумаа, чтобы принять у людей вещи, которые им больше не нужны, но которые все еще в хорошем состоянии.
- В первый раз мы приезжали в Кохтла-Ярве в марте и увидели, что нас очень ждали, - сказала Эсме Кассак, руководитель по маркетингу и коммуникациям Центра повторного использования ("Uuskasutuskeskus").