Сб, 8.05.2021
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Микроавтобус "Uuskasutuskeskus" приедет в Кохтла-Ярве и Йыхви за лишними вещами

В микроавтобус "Uuskasutuskeskus" можно сдать хорошо сохранившиеся вещи, которые в хозяйстве больше не нужны. ФОТО: Erakogu

Микроавтобус "Uuskasutuskeskus" сделает в субботу круг по Ида-Вирумаа, чтобы принять у людей вещи, которые им больше не нужны, но которые все еще в хорошем состоянии.

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- В первый раз мы приезжали в Кохтла-Ярве в марте и увидели, что нас очень ждали, - сказала Эсме Кассак, руководитель по маркетингу и коммуникациям Центра повторного использования ("Uuskasutuskeskus").

В этот раз микроавтобус будет стоять 8 мая в 10.00-11.00 на парковке у кохтла-ярвеского "Сельвера", в 12.00-13.30 - на парковке на улице Раквере в центре Йыхви, в 14.30-15.00 - перед центром "Ахтме". "Это удобная возможность сдать вблизи дома на повторное использование приличные вещи, которые лежат дома без дела", - сказала Кассак.

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