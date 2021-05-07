Работающие жители Ида-Вирумаа получат возможность вакцинации
В отличие от остальной Эстонии, в Ида-Вирумаа все работающие люди старше 18 лет уже с понедельника смогут получить защищающую от коронавируса инъекцию вакцины.
В отличие от остальной Эстонии, в Ида-Вирумаа все работающие люди старше 18 лет уже с понедельника смогут получить защищающую от коронавируса инъекцию вакцины.
Так называемая вакцинация трудовых коллективов будет проводиться на тех предприятиях Ида-Вирумаа, где люди не имеют возможности работать удаленно - это в первую очередь производственные предприятия и предприятия обслуживания.
Предприятия составляют списки работников не моложе 18 лет, заинтересованных в вакцинации. Затем предприятия договариваются с проводящими вакцинацию трудовых коллективов центром здоровья "Corrigo" или с ТОО "S Silmarõõm" о времени, когда их медики приедут на предприятие.
По словам исполнительного руководителя "Corrigo" Мерле Харьо, "инъекционная бригада" будет выезжать на предприятия, где в списке не менее 20 человек. Расположенным поблизости друг от друга предприятиям поменьше она советует составлять совместные списки. Харьо привела пример, что в следующий четверг их медики поедут в зал мызы Мяэтагузе, где соберутся для получения инъекции работники как тамошнего спа, так и магазина и волостных учреждений.
В списки можно включать также старших членов семей работников. "Corrigo" предлагает все четыре наиболее распространенные вакцины - "Pfizer", "Moderna", "AstraZeneca" и "Jannsen".
По словам Харьо, "Corrigo" рассчитывает, что в ближайшие недели ему предстоит привить на предприятиях Ида-Вирумаа не мерее пары тысяч человек и это достаточно сложная логистическая операция. "Время надо особенно тщательно планировать на предприятиях, где люди работают в смену. Чтобы людям не пришлось после получения инъекции идти на требующую большого внимания работу", - сказала она, отметив, что интерес велик и составление-уточнение списков ведутся уже на десятках предприятий.
По словам Ирины Боенко, руководителя по связям с общественностью одного из крупнейших в Ида-Вирумаа предприятий "Viru Keemia Grupp" с 1600 работниками, предприятие с непрерывным производственным циклом очень заинтересовано в вакцинации работников. "Для нас критически важно увеличить коллективный иммунитет хотя бы до 70 процентов", - сказала она.
По ее словам, коронавирусом переболели 18 процентов работников и чуть более 25 процентов уже провакцинированы - это более пожилые и включенные в число работников передовой линии. "Среди более молодых интерес к вакцинации довольно велик, - сказала она, отметив, что смелости добавляет опыт получивших инъекцию коллег. - Они видят, что ничего страшного из-за этого не происходит".
Для нас критически важно увеличить коллективный иммунитет хотя бы до 70 процентов.
Ирина Боенко, руководитель по связям с общественностью "Viru Keemia Grupp"
Ида-Вирумааский центр предпринимательства уже несколько недель отправлял в госучреждения письма, чтобы в Ида-Вирумаа раньше, чем в остальной Эстонии, началась вакцинация всех тех, кто должен непосредственно находиться на рабочем месте, поскольку этот регион до сих пор сильно отстает от остальной страны по охвату вакцинацией.
Руководитель центра предпринимательства Пилле Сёэт сказала, что когда у здешних предпринимателей спросили, что следовало бы сделать для улучшения ситуации, большинство сказали, что в Ида-Вирумаа надо начать вакцинацию всех желающих на рабочих местах. "За пару дней 70 предприятий согласились присоединиться к этой акции".
Сёэт добавила, что если работодатель выполнит предварительную работу - разъяснит связанные с вакцинацией вопросы и сам составит списки, - то выполнит часть работы государства. "Здешние предприниматели очень заинтересованы в том, чтобы Ида-Вирумаа догнал по уровню вакцинации остальную Эстонию. Особенно тревожится из-за нынешней ситуации турсектор", - сказала она.
Если в среднем по Эстонии по состоянию на пятницу хотя бы одну вакцину получили 27,4 процента жителей, то в Ида-Вирумаа - 18,2 процента.
Ида-Вирумаа опять стал регионом с самой большой зараженностью: в пятницу заболеваемость коронавирусом составила 534 случая на 100000 жителей. Особенно высок этот показатель в Нарве, где за пять дней этой недели вирус был выявлен почти у пары сотен человек и показатель заболеваемости приближается к 800. Средний по Эстонии - 358.
Руководитель Вирумааского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что в Нарве вирус распространяется в основном через рабочие места. В то же время в Ида-Вирумаа имеются примеры заражения вирусом в Египте во время поездок на школьные каникулы. В Нарве зарегистрирован также первый случай заражения южноафриканским штаммом в ходе контакта с приехавшим из России человеком.
Муузикус надеется, что вакцинация на рабочих местах и более молодых людей уменьшит угрозу заражения в уезде. "В Ида-Вирумаа очень много таких работ, которые невозможно выполнять удаленно, и большая часть очагов возникает тоже на рабочих местах", - сказала она.