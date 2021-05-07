Работающие жители Ида-Вирумаа получат возможность вакцинации

Так называемая вакцинация трудовых коллективов будет проводиться на тех предприятиях Ида-Вирумаа, где люди не имеют возможности работать удаленно - это в первую очередь производственные предприятия и предприятия обслуживания.

Прививку могут сделать и членам семей

Предприятия составляют списки работников не моложе 18 лет, заинтересованных в вакцинации. Затем предприятия договариваются с проводящими вакцинацию трудовых коллективов центром здоровья "Corrigo" или с ТОО "S Silmarõõm" о времени, когда их медики приедут на предприятие.

Как в Ида-Вирумаа проводится вакцинация трудовых коллективов На вакцинацию ожидаются работники предприятий, расположенных в Ида-Вируском уезде, в возрасте не моложе 18 лет, у кого нет возможности работать удаленно

Вместе с собой на вакцинацию они могут привести также старших членов семьи

Вакцинация проходит в общем случае на рабочем месте, проводят ее центр здоровья "Corrigo" и ТОО "S Silmarõõm"

Применяются главным образом вакцины "Pfizer" и "Moderna"

По словам исполнительного руководителя "Corrigo" Мерле Харьо, "инъекционная бригада" будет выезжать на предприятия, где в списке не менее 20 человек. Расположенным поблизости друг от друга предприятиям поменьше она советует составлять совместные списки. Харьо привела пример, что в следующий четверг их медики поедут в зал мызы Мяэтагузе, где соберутся для получения инъекции работники как тамошнего спа, так и магазина и волостных учреждений.

В списки можно включать также старших членов семей работников. "Corrigo" предлагает все четыре наиболее распространенные вакцины - "Pfizer", "Moderna", "AstraZeneca" и "Jannsen".

По словам Харьо, "Corrigo" рассчитывает, что в ближайшие недели ему предстоит привить на предприятиях Ида-Вирумаа не мерее пары тысяч человек и это достаточно сложная логистическая операция. "Время надо особенно тщательно планировать на предприятиях, где люди работают в смену. Чтобы людям не пришлось после получения инъекции идти на требующую большого внимания работу", - сказала она, отметив, что интерес велик и составление-уточнение списков ведутся уже на десятках предприятий.

Предприятия очень заинтересованы

По словам Ирины Боенко, руководителя по связям с общественностью одного из крупнейших в Ида-Вирумаа предприятий "Viru Keemia Grupp" с 1600 работниками, предприятие с непрерывным производственным циклом очень заинтересовано в вакцинации работников. "Для нас критически важно увеличить коллективный иммунитет хотя бы до 70 процентов", - сказала она.

По ее словам, коронавирусом переболели 18 процентов работников и чуть более 25 процентов уже провакцинированы - это более пожилые и включенные в число работников передовой линии. "Среди более молодых интерес к вакцинации довольно велик, - сказала она, отметив, что смелости добавляет опыт получивших инъекцию коллег. - Они видят, что ничего страшного из-за этого не происходит".

Для нас критически важно увеличить коллективный иммунитет хотя бы до 70 процентов. Ирина Боенко, руководитель по связям с общественностью "Viru Keemia Grupp" 3