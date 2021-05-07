Творческий конкурс к юбилею города

Первый конкурс проводила пять лет назад Кохтла-Ярвеская Ярвеская русская гимназия, и он вызвал большой интерес - более двух десятков участников прислали коллажи, отразив сильные и слабые стороны города.

Директор гимназии, а теперь директор Славянской основной школы Светлана Владимирова подчеркнула, что фотоанализ применяется при составлении программы развития и, возможно, работы фотолюбителей внесли свою лепту в прошедшие за эти годы перемены. Что изменилось, чем можно гордиться и над чем стоит подумать сейчас - все это предлагают оценить творческим горожанам в новом конкурсе фотоколлажей.