Творческий конкурс к юбилею города
Славянская основная школа объявила второй городской конкурс "ФОТО-SWOT-AНАЛИЗ", посвященный 75-летию города сланцевиков. Он проходит с 10 мая по 10 июня.
Славянская основная школа объявила второй городской конкурс "ФОТО-SWOT-AНАЛИЗ", посвященный 75-летию города сланцевиков. Он проходит с 10 мая по 10 июня.
Первый конкурс проводила пять лет назад Кохтла-Ярвеская Ярвеская русская гимназия, и он вызвал большой интерес - более двух десятков участников прислали коллажи, отразив сильные и слабые стороны города.
Директор гимназии, а теперь директор Славянской основной школы Светлана Владимирова подчеркнула, что фотоанализ применяется при составлении программы развития и, возможно, работы фотолюбителей внесли свою лепту в прошедшие за эти годы перемены. Что изменилось, чем можно гордиться и над чем стоит подумать сейчас - все это предлагают оценить творческим горожанам в новом конкурсе фотоколлажей.
Возраст участников не ограничен, а победителей ждут призы с юбилейной символикой. Лучшие работы будут выставлены в "Оконной галерее" Славянской основной школы, а итоговая выставка пройдет в онлайне - будет опубликована на сайте Славянской основной школы и в социальных сетях. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте школы http://kjsp.ee.