В Ида-Вирумаа набирает обороты новая волна коронавируса

Продолжавшееся с середины марта и до начала мая отступление коронавируса в Ида-Вирумаа закончилось. Если к 1 мая заболеваемость на 100000 жителей снизилась до 534, то к утру понедельника снова повысилась - уже до 619. В последний раз этот показатель был таким высоким более двух недель назад.

Ида-Вирумаа опять стал уездом с явно самой высокой зараженностью коронавирусом. Средний по Эстонии показатель почти наполовину меньше - 352.

Большая часть заболевших за последнюю неделю проживает в Нарве, где уровень зараженности достиг к утру понедельника внушительной отметки - 900. Не слишком отстает и расположенный по соседству Нарва-Йыэсуу. Выше среднего по Эстонии число больных ковидом также в Кохтла-Ярве (602) и Йыхви (421). Исключением в Ида-Вирумаа является Тойлаская волость, где по состоянию на понедельник не имелось ни одного коронабольного.

Из выявленных за последние сутки по всей Эстонии примерно двухсот новых заразившихся 74 человека являются жителями Ида-Вирумаа, а из них, в свою очередь, 59 - жителями Нарвы. За последние две недели коронавирус диагностировали у 472 нарвитян.

По словам руководителя Вирумааского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, вирус распространяется в Нарве главным образом через рабочие места среди людей очень разного возраста. "Сейчас важно остановить там распространение вируса. На рабочих местах проводят довольно много тестов, чтобы удавалось выявлять больных и отправлять их домой", - сказала она, добавив, однако, что, согласно прежнему опыту, после разгоревшегося очага на работе неизбежно растет заражаемость и в кругу семьи, где много пожилых людей.

Муузикус тревожит, что доля вакцинированных среди пожилых в Ида-Вирумаа значительно меньше, чем в остальной Эстонии. Если в среднем по Эстонии доля получивших хотя бы одну дозу вакцины в крупнейшей группе риска - то есть среди людей 70 лет и старше - равна примерно 64 процентам, то в Ида-Вирумаа - только 37 процентам. "По сути, большая часть пожилых на сегодня уже должна быть вакцинирована. Плохо, что многие из них заболевают тяжело и попадают в больницу".