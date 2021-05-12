В Нарве число коронабольных растет почти как в пик распространения вируса

За последние сутки позитивными оказались коронатесты еще у 67 нарвитян. Уровень заболеваемости на 100000 жителей вновь приблизился к тысяче, что в три раза выше, чем в среднем по Эстонии.

По словам руководителя Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, вирус распространяется главным образом на рабочих местах, где вместе находятся много людей. Оттуда вирус, в свою очередь, распространяется на семьи. Кроме того, позитивными оказались коронатесты и у некоторых вернувшихся в последние недели из-за рубежа - прежде всего из России и Египта - нарвитян.

Значительно выше среднего по Эстонии уровень зараженности коронавирусом также во всем Ида-Вирумаа, где в среду он достиг 641 случая на 100000 жителей. В последний раз он был настолько высоким три недели назад.

Наряду с Нарвой уровень зараженности выше среднего по Эстонии (344) также в Нарва-Йыэсуу (658), Кохтла-Ярве (572), Алутагузе (422) и Йыхви (422). В Тойлаской волости по состоянию на среду не имелось ни одного ковидного больного.