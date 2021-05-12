Анвар Самост: Виртуальная политика, реальные деньги

Правительство в апреле почти месяц обсуждало формирование расходов и доходов эстонского государства в следующие четыре года и пришло к решению снова рассмотреть бюджет в августе. Можно было бы сказать, что результат слабый, особенно если учесть, что в итоге министр финансов громче всего объявила об урезании в размере 60 миллионов, притом что общий объем расходов государственного бюджета в следующем году - 13,6 миллиарда.

Более того: если под влиянием виртуальной риторики о сокращениях у широкой общественности могло сложиться впечатление, что расходы бюджета начнут уменьшаться, то на самом деле все ровно наоборот. С 13,4 миллиарда евро в 2021 году они вырастут до 13,6 миллиарда в 2022 году, 14,2 миллиарда в 2023 году, 14,5 миллиарда в 2024 году и 14,6 миллиарда евро в 2025 году. На фоне этих сумм 60 миллионов - это даже не смешно.

Расходы бюджета росли - за редким исключением - при каждом современном правительстве Эстонии, даже в те годы, которые обычно считаются кризисными. По темпу роста экономики в последние 30 лет Эстония намного опережает не только наших бывших товарищей по коммунистическому режиму, но и западные страны. Разница в уровне жизни с западными странами неуклонно сокращается, но полностью не исчезает, и эта разница благодаря свободному передвижению товаров, услуг и, прежде всего, людей постоянно стимулировала наш рост и сглаживала влияние кризисов.

Поэтому нет ничего особенного в том, что расходы бюджета растут, при условии, что растут и доходы.

И действительно, доходы эстонского государства в течение следующих четырех лет тоже будут расти: в среднем на четыре процента в год, в общем на 17,2 процента, то есть на два миллиарда евро, и достигнут 14 миллиардов евро. Это, конечно, означает, что ни разу за эти годы доходы не сравняются с расходами и государственный бюджет Эстонии будет в дефиците: в этом году, то есть в год коронавирусного кризиса, - в размере шести процентов от валового внутреннего продукта, в следующие четыре года - в интервале от четырех до двух процентов.

"Коронавирус за два года существенно ускорил печатание денег, и Эстония, по сути, одна из последних стран в Европе, которые не наращивают займовое бремя в значительной мере". Анвар Самост

Так не следует ли больше урезать, чтобы бюджет оставался сбалансированным? Много лет ответом на этот вопрос было "да!". В кроновые времена - из-за редкой модели нашего валютного совета, позже - для того, чтобы не растить государственный долг и каждый год соответствовать бюджетным требованиям Европейского союза. В последние годы становится все очевиднее, что это уже не так.