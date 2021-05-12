Чт, 13.05.2021
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Маски снимать рано

Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст, туркоординатор Кадри Ялонен и руководитель спасательной службы Айлар Хольцманн стали инициаторами общеуездной акции по раздаче масок, которая проходила зимой. Тема актуальна и сегодня. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На следующей неделе дети после долгого перерыва вновь пойдут в школу. Двери откроют также концертные залы и кинотеатры. Рестораны и кафе смогут кормить и поить клиентов не только на террасах, но и в помещениях.

Смягчение ограничений правительством можно истолковать как отступление коронавируса. К сожалению, такой сигнал сопровождается также ослаблением чувства опасности. Для людей, уставших от соблюдения дистанции, ношения масок и прочих ограничений, частичная отмена ограничений становится также знаком, будто вирус побежден и теперь можно вернуться к долгожданной нормальной жизни.

На самом деле еще нельзя. Уровень зараженности по всей стране, правда, постоянно снижается, и сейчас он в несколько раз ниже, чем в пиковые моменты марта. Однако все еще в десятки раз выше, чем год назад, и в больничном лечении нуждаются еще сотни человек.

Однако в Ида-Вирумаа ситуация поворачивает вспять. Зараженность опять начала расти и в Нарве уже приближается к пиковому уровню.

Если учесть, что доля вакцинированных среди жителей Ида-Вирумаа все еще значительно меньше, чем в остальной Эстонии, то смягчение ограничений еще больше увеличивает здесь риск новых крупных вспышек. Поэтому тут следует особенно тщательно соблюдать меры предосторожности - носить в общественных местах маски и соблюдать дистанцию.

До тех пор, пока по меньшей мере 70 процентов идавирусцев не будут вакцинированы, риск коронавируса будет оставаться высоким.

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