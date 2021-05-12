ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Маски снимать рано

Смягчение ограничений правительством можно истолковать как отступление коронавируса. К сожалению, такой сигнал сопровождается также ослаблением чувства опасности. Для людей, уставших от соблюдения дистанции, ношения масок и прочих ограничений, частичная отмена ограничений становится также знаком, будто вирус побежден и теперь можно вернуться к долгожданной нормальной жизни.

На самом деле еще нельзя. Уровень зараженности по всей стране, правда, постоянно снижается, и сейчас он в несколько раз ниже, чем в пиковые моменты марта. Однако все еще в десятки раз выше, чем год назад, и в больничном лечении нуждаются еще сотни человек.

Однако в Ида-Вирумаа ситуация поворачивает вспять. Зараженность опять начала расти и в Нарве уже приближается к пиковому уровню.

Если учесть, что доля вакцинированных среди жителей Ида-Вирумаа все еще значительно меньше, чем в остальной Эстонии, то смягчение ограничений еще больше увеличивает здесь риск новых крупных вспышек. Поэтому тут следует особенно тщательно соблюдать меры предосторожности - носить в общественных местах маски и соблюдать дистанцию.