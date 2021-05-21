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Если неохота самому на концерт ехать, то приходится устраивать его дома
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На построенной Тоомасом Ныммисте во дворе своего хутора сцене этим летом должно пройти 11 концертов.
"В прошлом году получилось хорошо: я остался в минусе всего на 86 евро", - Тоомас Ныммисте, вместе с семьей организующий во дворе своего дома в деревне Сака серию концертов известных эстонских музыкантов, объясняет, почему нынче берется за целых 11 концертов.
В позапрошлом году Тоомас в свой день рождения пригласил всех интересующихся послушать гитариста Пауля Нейтсова. Вдохновившись, в следующем году он организовал уже четыре концерта, в которых выступили кроме Нейтсова, к примеру, Сийри Сисаск и Марек Садам.