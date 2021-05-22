Энергетики против сжигания мусора в Нарве: нужно что-то более инновативное

На инфочасе с участием председателя правления "Eesti Energia" Хандо Суттера директор департамента развития и экономики города Нарвы Юрий Сайя предложил главному энергетику оценить идею строительства в приграничном городе мусоросжигающей станции.

Сайя предположил, что такое строительство было бы разумным в свете перехода на зеленую экономику и с привлечением денег из фонда справедливого перехода. Мусоросжигающая станция стала бы новым источником теплоэнергии для Нарвы, а попутно и электроэнергии.

- Это очень эффективно с точки зрения расходов, - полагает Сайя, который в прошлом и сам работал в "Eesti Energia".

Он отметил, что в Таллинне цена на тепло в этом году понизилась благодаря эффективности Ируской мусоросжигающей станции.

Инициативу нарвского чиновника Суттер не поддержал: он считает, что раз в Нарве уже есть Балтийская теплоэлектростанция "Eesti Energia", то ее надо модернизировать для сжигания биомассы, то есть в основном древесины.

Что касается мусора и его сжигания, то Суттер напомнил о глобальной инициативе, направленной на то, чтобы отходов производилось меньше, а производимые использовались повторно.

Хандо Суттер. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Я думаю, мусора в будущем не хватит. Сегодня в Иру мы сжигаем где-то 260 тысяч тонн мусора в год - это, грубо говоря, 60 процентов всего мусора, генерируемого в Эстонии, и, может быть, мусора в Эстонии скоро станет меньше, - сказал Суттер.

Глава энергоконцерна предположил, что если Нарве и думать о новом производстве тепла, то это должно быть что-то более инновативное.

Председатель правления энергопроизводящей компании "Enefit Power" в структуре "Eesti Energia" Андрес Вайнола добавил, что у них уже есть инициативы по развитию 11-го энергоблока Балтийской электростанции в Нарве. В частности, летом энергетики планируют выяснить, удастся ли модернизировать котел под возможность топить его только биотопливом, то есть вовсе без сланца.

Еще одна рассматриваемая в "Eesti Energia" альтернативная возможность получения тепла для обогрева Нарвы - теплонасос. Он собирал бы и направлял в теплообменник остаточное тепло из воды охлаждения энергоблока, тем самым покрывая часть потребностей города. Электричество для насоса возможно брать напрямую от ветропарка рядом с Балтийской электростанцией.