Для Айво Петерсона запросили 17 лет тюрьмы

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас в четверг потребовала в Харьюском уездном суде признать Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорить его к 17 годам лишения свободы, пишет rus.err.
Также прокурор потребовала назначить 13 лет лишения свободы Дмитрию Роотси, обвиняемому в государственной измене, и 11 лет лишения свободы Андрею Андронову, обвиняемому в ненасильственных действиях, направленных против Эстонской Республики.
Айво Петерсона и Дмитрия Роотси обвиняют в государственной измене, а Андрея Андронова - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики.