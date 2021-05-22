Проезд легковых машин к границе с Россией станет бесплатным

Министерство внутренних дел Эстонии подводит итоги очередного тендера для продолжения организации проезда автомашин всех категорий в погранпункты Нарва, Койдула и Лухамаа. Прошлый такой конкурс проводился пять лет назад.

Главная задача неизменна - регулировать очереди и давать возможность заранее бронировать подходящее время пересечения границы. Это достигается как организацией площадок ожидания в Нарве и Силламяэ, так и созданием общедоступной инфосистемы с доступом через интернет.

При готовящемся подписании в июне очередного договора будут учтены нововведения. Важнейшим из них станет изменение логики постановки машин в очередь к границе, что связано с указанием со стороны Европейской комиссии, раскритиковавшей взимание Эстонией платы на границе.

Бронирование очереди для легковых автомобилей впредь станет добровольной услугой ради удобства, и она останется платной. Ожидание в живой очереди в зоне ожидания должно стать бесплатным.

Как стало известно, единственными претендентами на очередной договор с МВД стали нынешние исполнители. Это связка компании из Таллинна "GoSwift OÜ", занимающейся инфосистемой, и нарвского муниципального акционерного общества "Transservis-N", управляющего площадкой ожидания в приграничном городе.

- Вопрос в том: кто будет платить? - комментирует планируемое новшество Владимир Мижуй, руководивший "Transservis-N" 26 лет и недавно ушедший на пенсию. Он напомнил, что бесплатную очередь для машин хотели делать и раньше, но оставался без ответа ключевой вопрос о деньгах. "Если у министерства нет на это денег, тогда пусть их Еврокомиссия дает".

Мижуй напомнил: "Десять лет назад министерство платило за это меньше года, а потом отказалось - и ввело плату, с которой мы очень хорошо проработали десять лет".

Мэр Нарвы Катри Райк после недавней встречи с министром внутренних дел Кристианом Яани сообщила, что работа по новому договору должна начаться с 15 июня. К тому времени выяснится, что и как будет организовано. Уже точно определено главное: автомобили не должны начать выстраиваться в очередь на городских улицах.

Райк исключает возможность, что Нарва будет как-то доплачивать своему муниципальному предприятию за бесплатную очередь для легковых машин. С другой стороны, мэр видит, как и на чем можно экономить и что можно делать для лучшего благоустройства нарвской площадки ожидания. "На мой взгляд, это сейчас и надо делать", - заключила она.

Сейчас за регистрацию в электронной очереди берется 1,5 евро с машины, а за пользование зоной ожидания размер платы установлен МВД в зависимости от категории транспорта: мотоцикл - евро, легковой автомобиль - три, грузовики и автобусы - 14 евро.

Компания "GoSwift" заявила, что по указанию МВД бронирование очереди на пересечение границы открыто пока до 15 июня. С грузовиками там все происходит как и раньше, а легковые машины, количество которых на границе кратно уменьшилось из-за пандемии, с 16 мая не обязаны регистрироваться в очереди у погранпунктов Койдула и Лухамаа.