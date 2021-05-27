"Последние выстрелы мне было уже страшно делать": чемпионка из Нарвы нацелилась на Олимпиаду

На чемпионате Европы по стрельбе в хорватском городе Осиек ученица Нарвской Паэмурруской спортшколы 19-летняя Катрин Смирнова 26 мая заработала медаль чемпиона среди юниоров в стрельбе из винтовки на 50 метров лежа.

Конкуренция была большая: 56 юношей и девушек соревновались вместе, поскольку таково нововведение этого года для данного стрелкового упражнения.

Катрин вспоминает, что принесшая чемпионство стрельба начиналась лично для нее спокойно - пули ложились в мишень точно. Однако под конец всей серии из шестидесяти выстрелов она стала понимать, к какому высокому результату все идет, и тогда появилась ненужная нервозность. "Последние пять-три выстрела мне было уже страшно делать", - призналась спортсменка.

Волнение сказалось на суммарном результате: набранные 624,6 очка хоть и принесли Катрин победу, но это все же меньше ее личного прошлогоднего рекорда - 625 очков, являющегося также рекордом Эстонии.

Тренирует Смирнову прославленный нарвский наставник Александр Макаров. Он рассказал, что победа Катрин была вполне ожидаемой, исходя из последних успехов девушки на республиканском уровне.

Катрин Смирнова с тренером Александром Макаровым. ФОТО: Risto Aarrekivi/Eesti Laskurliit

Ближайшими соперниками Катрин Смирновой на хорватском огневом рубеже оказались юные поляк Михал Хойновски (623 очка) и чешка Вероника Блажичкова (622,8 очка).

Среди вышедших на стрельбище 56 юных спортсменов представителями Эстонии были, наряду со Смирновой, тоже нарвитянка Анастасия Олевич (611,6, 24-е место) и Марлеэн Рийсаар из Эльва (601,5, 49-е место).

Упомянутая Анастасия Олевич является дочерью другого прославленного стрелка из Нарвы - Анжелы Вороновой, участницы Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, медалистки множества чемпионатов, шестикратно лучшей спортсменки года в Ида-Вирумаа. Не расстающаяся с винтовкой Воронова и сейчас стреляет в хорватском Осиеке. Тренером Вороновой был до 2015 года все тот же Александр Макаров.

Катрин и ее тренер рассказали, что они уже готовятся к летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году. С 2022 года Смирнова начнет выступать во взрослых соревнованиях и на чемпионате мира, таким образом участвуя в отборочном цикле Олимпиады.

- Уже сейчас ее мастерство в олимпийских упражнениях на уровне взрослых, - доволен Макаров воспитанницей.

Власти Нарвы официально отмечали Катрин Смирнову за ее спортивные достижения в 2019 и 2020 годах. Перед этим она признавалась лучшей молодой спортсменкой Нарвы 2018 года.

Наставник Смирновой, Вороновой и других успешных стрелков Александр Макаров, работающий в Нарвской Паэмурруской спортшколе и Нарвском стрелковом клубе, стабильно попадает в списки лучших тренеров города по меньшей мере с 2009 года.