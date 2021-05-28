Активисты EKRE проведут пикет против ЛГБТ-темы на театральном фестивале в Нарве

Член Нарвского отделения Эстонской консервативной народной партии Алла Деловая считает, что они организуют не пикет, а просто массовое мероприятие: "Пикет - это громко сказано". Предполагается, что акция займет порядка получаса.

Сколько людей примут участие - Деловая не знает, подчеркивая добровольность участия в акции и ее открытость для всех.

Акция начнется в 11.00 в понедельник, 31 мая, на площадке перед нарвским театральным центром "Vaba Lava".

Место проведения выбрано не случайно: в "Vaba Lava" на август анонсирован фестиваль Свободы, в программу которого войдут скандальные постановки, запрещенные в своих странах. Приедут постановки малых театров, представляющих страны, где существуют проблемы со свободой слова и где в последнее время театральные деятели сталкивались с цензурой, ограничивающей творческую деятельность. Считается, что это проблема не только восточных стран и России, а и, казалось бы, свободной Европы.

В программе фестиваля Свободы значится, например, постановка "Mein Kampf" польского театра "Powszechny", которая, как отмечают организаторы, уже заставляла людей выходить с протестами на улицы.

Нарвская горуправа в лице мэра Катри Райк пообещала фестивалю Свободы бюджетную поддержку в размере 20000 евро.

Поддержку нынешней акции протеста высказывает - и примет участие в ней - активный деятель из Нарвы, в давнем прошлом политик-соцдем Айво Петерсон. Петерсон сейчас занимается массажным бизнесом, называет себя "кандидатом в президенты Эстонской Республики", выступает за консервативные семейные ценности, против пропаганды ЛГБТ и якобы антинародной политики эстонского правительства.

Нарвский активист, бывший политик Айво Петерсон на одном из давних митингов. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Петерсон подчеркнул, что протестует против не фестиваля Свободы, а отдельных спектаклей, затрагивающих тему геев. Особенно возмутила его привозимая постановка "Невидимые семьи", построенная на интервью с российскими ЛГБТ-семьями, свободно жить которым не дают ужесточающиеся российские законы.

- Не нужно обострять и топтать чувства нарвитян в отношении соседнего государства через эту театральную линию геев и так далее. Нарва - не то место, куда надо звать геев мира смотреть этот спектакль, - говорит Петерсон. - Наша цель - чтобы люди обратили внимание на то, что не все можно называть культурой, что под видом культуры рекламируют нам и нашим детям. Даже эта афиша (фестиваля) выглядит как культ смерти, - субъективно оценил Петерсон.

Он также убежден, что выделенные мэром Нарвы фестивалю 20000 евро могли бы найти лучшее применение. "У нас есть куча театров, групп, НКО, у кого сегодня нет денег даже заплатить за аренду, а тут нашлись деньги на мероприятие для маргиналов".

По оценке куратора фестиваля из "Vaba Lava" Мярта Меоса, Нарва - как раз верный выбор для проведения международного фестиваля Свободы: город находится на границе двух разных цивилизаций - с одной стороны, в Нарве заканчивается свободный мир, но если посмотреть с другой стороны, то город является отправной точкой свободного мира.