Анвар Самост: Глубинное государство или АБС?

"Eesti Ekspress" несколько раз подряд публиковал обзоры о том, как предыдущий премьер-министр Юри Ратас во время своих разъездов останавливался на ночлег, принимал гостей или что именно брал в гостинец для ждавших его. У многих это создало впечатление, будто премьер-министр сам выпивал все эти сложенные в машину бутылки, однако мне больше бросался в глаза другой повторявшийся мотив.

"При Юри Ратасе на происходивших (в служебной квартире Дома Стенбока) так называемых ужинах - черных ящиках осуществлялось неформальное руководство государством. Черным ящиком их называли потому, что участвовали в них только важнейшие лица правящих партий, которым подавались какие-то темы, а на утро чиновники с удивлением слышали, что же было решено вечером и ночью".

Чтобы стало еще яснее, приведу еще одну цитату из "Ekspress": "По словам разговаривавшего с "Eesti Ekspress" чиновника, работники между собой называли эти ужины "черными ящиками", поскольку в ходе них рождались иногда "странные соглашения", история появления которых оставалась чиновникам непонятной".

То есть представьте себе: руководители получивших от народа мандаты в результате свободных выборов партий, сформировавшие одобренное парламентом правительство, обсуждали друг с другом государственные дела, а чиновники не только не присутствовали при этом, но и лишь позднее узнавали, о чем там договорились!

Поневоле вспоминаются десятки цитат сэра Хамфри из сериала "Да, господин министр", относящиеся к классике одомашнивания политиками-бюрократами. Это немного смешно и в то же время очень грустно. У чиновников нет измеряемого голосами избирателей доверия и права принимать законы от их имени, а если было бы иначе, то мы жили бы не в свободной стране, а при диктатуре.

Как демонстрирует также казус Юрия Ратаса, составлять строки бюджета и визировать расходы могут чиновники, однако ответственность и порой позор ложатся все-таки на плечи политиков.

Одна из участвующих сторон предыдущего правительства EKRE и ее руководитель Мартин Хельме часто говорили о "глубинном государстве" - иногда напрасно. Теперь представитель партии премьер-министра нового правительства (советник вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура) Рейн Ланг говорит об "административно-бюрократической системе", или АБС, - и тоже порой напрасно, хотя большей частью по делу. Последний пример касается плана искалечить Закон о публичной информации, который чиновникам удалось подать не предчувствовавшим ничего дурного министрам таким образом, что существует реальная возможность навечно засекретить большую часть официальных документов.

Уход Мартина Хельме из кабинета министра финансов в здании суперминистерства вызвал коллективный выдох облегчения со стороны чиновников, который был слышен на другом конце Эстонии. Не существовало больше опасности, что признанные ими глупыми политические советники с энтузиазмом будут перечитывать по приказу министра все составляемые ими бумаги.