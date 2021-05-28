Анвар Самост: Глубинное государство или АБС?
Черный ящик принимаемых в кругу чиновников решений гораздо объемнее, чем у политиков, и к тому же постоянно растет, хотя мы большей частью этого не замечаем.
Черный ящик принимаемых в кругу чиновников решений гораздо объемнее, чем у политиков, и к тому же постоянно растет, хотя мы большей частью этого не замечаем.
"Eesti Ekspress" несколько раз подряд публиковал обзоры о том, как предыдущий премьер-министр Юри Ратас во время своих разъездов останавливался на ночлег, принимал гостей или что именно брал в гостинец для ждавших его. У многих это создало впечатление, будто премьер-министр сам выпивал все эти сложенные в машину бутылки, однако мне больше бросался в глаза другой повторявшийся мотив.
"При Юри Ратасе на происходивших (в служебной квартире Дома Стенбока) так называемых ужинах - черных ящиках осуществлялось неформальное руководство государством. Черным ящиком их называли потому, что участвовали в них только важнейшие лица правящих партий, которым подавались какие-то темы, а на утро чиновники с удивлением слышали, что же было решено вечером и ночью".
Чтобы стало еще яснее, приведу еще одну цитату из "Ekspress": "По словам разговаривавшего с "Eesti Ekspress" чиновника, работники между собой называли эти ужины "черными ящиками", поскольку в ходе них рождались иногда "странные соглашения", история появления которых оставалась чиновникам непонятной".
То есть представьте себе: руководители получивших от народа мандаты в результате свободных выборов партий, сформировавшие одобренное парламентом правительство, обсуждали друг с другом государственные дела, а чиновники не только не присутствовали при этом, но и лишь позднее узнавали, о чем там договорились!
Поневоле вспоминаются десятки цитат сэра Хамфри из сериала "Да, господин министр", относящиеся к классике одомашнивания политиками-бюрократами. Это немного смешно и в то же время очень грустно. У чиновников нет измеряемого голосами избирателей доверия и права принимать законы от их имени, а если было бы иначе, то мы жили бы не в свободной стране, а при диктатуре.
Как демонстрирует также казус Юрия Ратаса, составлять строки бюджета и визировать расходы могут чиновники, однако ответственность и порой позор ложатся все-таки на плечи политиков.
Одна из участвующих сторон предыдущего правительства EKRE и ее руководитель Мартин Хельме часто говорили о "глубинном государстве" - иногда напрасно. Теперь представитель партии премьер-министра нового правительства (советник вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура) Рейн Ланг говорит об "административно-бюрократической системе", или АБС, - и тоже порой напрасно, хотя большей частью по делу. Последний пример касается плана искалечить Закон о публичной информации, который чиновникам удалось подать не предчувствовавшим ничего дурного министрам таким образом, что существует реальная возможность навечно засекретить большую часть официальных документов.
Уход Мартина Хельме из кабинета министра финансов в здании суперминистерства вызвал коллективный выдох облегчения со стороны чиновников, который был слышен на другом конце Эстонии. Не существовало больше опасности, что признанные ими глупыми политические советники с энтузиазмом будут перечитывать по приказу министра все составляемые ими бумаги.
Прошло немного времени, как премьер-министр Кая Каллас оказалась вынуждена сказать на правительственной пресс-конференции: "Я бы, действительно, очень хотела, чтобы высшие руководители публичного сектора не предлагали такие места для экономии, цель которых не в сокращении расходов, а в их высмеивании".
Еще более мощный пример исторической иронии дошел до сведения общественности несколькими днями ранее.
Находясь в оппозиции, бывший министр финансов и депутат Рийгикогу от Партии реформ Айвар Сыэрд отправил канцлеру права письмо, указывая на то, что составленный слишком обобщенно проект госбюджета не позволяет парламенту выполнять свое конституционное обязательство участвовать в бюджетном производстве. Затем Партия реформ успела войти в правительство - и тут поступил ответ от канцлера права: расходы госбюджета 2021 года представлены на таком общем уровне, что бюджет не дает четкого обзора, на какие нужды в действительности используют деньги. Правда, дополнительная информация дается в пояснительной записке, однако относительно ее нельзя, в отличие от самого закона, внести в парламенте предложения о поправках.
То есть чиновники излагают важнейший закон года таким образом, что члены парламента, во-первых, его не понимают, а во-вторых, не имеют, по сути, возможности его изменить. Это можно уже назвать "черным ящиком".
Теперь ответ на поставленный своим однопартийцем вопрос должен искать министр финансов - реформист, на которого чиновники не смотрят с такой же опаской, как на Мартина Хельме.
С одной стороны, это правильно, что чиновники представляют для противовеса меняющимся правительствам и парламентским составам долговременные знания, опыт и стабильность. Однако если общественность не сможет больше знакомиться с публичными документами или парламент не будет понимать госбюджет, то у нас будет существовать проблема - неважно, в форме глубинного государства или АБС.