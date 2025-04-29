И вот теперь вдобавок к иммигрантам и наркотикам в США через мексиканскую границу из-за рекордных цен начали поступать нелегальные яйца - стоит ли ожидать жесткой реакции президента? Кстати, до начала крупной торговой войны Министерство сельского хозяйства США даже официально обратилось к нескольким европейским странам с просьбой увеличить экспорт яиц, чтобы смягчить кризис. Европейцы прямо не отказались от этого предложения, но поскольку птичий грипп потрепал и Европу, то и здесь изобилия яиц не наблюдается.

Среди крупных европейских стран рост цен был наиболее значительным в Испании, где цены на яйца за год выросли на 11%, в то время как в Италии рост составил лишь 4,6%, а в Германии - всего 2,2%. Во Франции цены на яйца за год даже немного снизились. Не стоит жаловаться и эстоноземельцам, где цены на яйца за год выросли на 0,9%, в то время как кофе и шоколад подорожали на 30%. Рациональный эстоноземелец должен сделать из этого вывод, что в эти праздники ему определенно стоило предпочесть куриные яйца шоколадным.

Как следует из апрельского отчета Департамента статистики, яйца тоже играют важную роль в экономике Эстонии. По данным департамента, в 2024 году в Эстонии было произведено 189,5 миллиона яиц, что примерно на 6% больше, чем год назад. Общее потребление яиц за тот же период увеличилось на 9%, достигнув 356 миллионов штук.