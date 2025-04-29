Наряду с таможенными пошлинами США и падением фондовых рынков в экономических новостях доминирует еще одна горячая тема - яйца. Это кажется абсурдным по сравнению со всеми другими очень серьезными проблемами, но, вероятно, дает представление о том, насколько серьезна ситуация.
Так что же вызывает беспокойство? Цена на яйца. Наиболее критичной является ситуация в США, где яйца сегодня стоят на 60% дороже, чем год назад. На практике это означает, что дюжина яиц в американском супермаркете сегодня стоит почти шесть долларов, тогда как год назад такое же количество яиц можно было купить менее чем за четыре доллара.
Для сравнения: хотя мы в Эстонии тоже жалуемся на высокие цены, для любителей яиц у нас настоящий рай. Яйца обычно продаются упаковками по десять штук, но в лучшем случае коробку можно купить даже менее чем за два евро.
Однако главным виновником недавних печальных пасхальных праздников в США является не Дональд Трамп, а птичий грипп. Крупная вспышка заболевания началась весной 2024 года и до сих пор не стихает. В результате пандемии только в этом году было забито 43 миллиона кур.
Как мы знаем из учебников по экономике, если спрос остается на прежнем уровне, а предложение сокращается, результатом становится рост цен. Более высокие цены тоже влияют на спрос, поэтому потребление яиц снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Теперь люди пытаются получать белок из других источников, и в преддверии пасхальных праздников непропорционально возросла также покупка пластмассовых яиц.
"Хотя мы в Эстонии тоже жалуемся на высокие цены, для любителей яиц у нас настоящий рай".Михкель Нестор, экономический аналитик
И вот теперь вдобавок к иммигрантам и наркотикам в США через мексиканскую границу из-за рекордных цен начали поступать нелегальные яйца - стоит ли ожидать жесткой реакции президента? Кстати, до начала крупной торговой войны Министерство сельского хозяйства США даже официально обратилось к нескольким европейским странам с просьбой увеличить экспорт яиц, чтобы смягчить кризис. Европейцы прямо не отказались от этого предложения, но поскольку птичий грипп потрепал и Европу, то и здесь изобилия яиц не наблюдается.
Среди крупных европейских стран рост цен был наиболее значительным в Испании, где цены на яйца за год выросли на 11%, в то время как в Италии рост составил лишь 4,6%, а в Германии - всего 2,2%. Во Франции цены на яйца за год даже немного снизились. Не стоит жаловаться и эстоноземельцам, где цены на яйца за год выросли на 0,9%, в то время как кофе и шоколад подорожали на 30%. Рациональный эстоноземелец должен сделать из этого вывод, что в эти праздники ему определенно стоило предпочесть куриные яйца шоколадным.
Как следует из апрельского отчета Департамента статистики, яйца тоже играют важную роль в экономике Эстонии. По данным департамента, в 2024 году в Эстонии было произведено 189,5 миллиона яиц, что примерно на 6% больше, чем год назад. Общее потребление яиц за тот же период увеличилось на 9%, достигнув 356 миллионов штук.
Внимательный читатель может сделать из этого вывод, что доля отечественных яиц составляет лишь половину от общего потребления, то есть почти каждое второе яйцо, съеденное в Эстонии, - импортное. К счастью, по крайней мере для потребителей, отечественные яйца стали относительно более доступными, поскольку цены на импортные яйца недавно выросли более чем на одну десятую. Если яйца не отечественные, то, как правило, привозят их не издалека - в основном из Латвии и Литвы, но иногда также из Польши или Украины. Местным производителям, конечно, не нравится дешевая конкуренция из-за рубежа, особенно в условиях, когда сети супермаркетов любят соревноваться за самое дешевое яйцо, что иногда может даже увести маржу производителей в минус.
К счастью, эстонский потребитель становится богаче и готов покупать яйца ради благополучия кур по цене, сопоставимой с американской, - при условии, что курица не была заперта в крошечной клетке, а прожила свободную и счастливую жизнь. Крупные розничные сети пообещали вскоре полностью прекратить продажу яиц от кур, содержащихся в клетках. Однако, по крайней мере пока, яйца отечественного производства останутся доступными для рядового покупателя, поскольку запрет на содержание кур в клетках в Эстонии планируется ввести только в 2035 году.
Что бы ни готовило нам будущее, по меньшей мере, нынче в пасхальные праздники эстоноземельцы могли позволить себе съесть ровно столько яиц, сколько вмещают их желудки или сколько позволяет уровень холестерина в крови.