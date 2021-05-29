Силламяэский морской променад украсили семь фонтанов

Променад протяженностью более 600 метров и стоимостью более четырех миллионов евро проходит по узкой полосе земли между берегом моря и рекой Сытке и простирается от бульвара Мере и порта.

На прменаде есть семиметровая башня со слегка раскачивающимися смотровыми площадками в виде лодок, деревянные террасы, детские площадки, площадки для барбекю и для игры с мячом. Также построено несколько своеобразных мостов через реку Сытке, в том числе мост Робинзона.

Фонтаны имеют светодиодное освещение и парогенераторы.