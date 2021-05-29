Силламяэский морской променад украсили семь фонтанов
В пятницу сотни людей пришли посмотреть на открытие Силламяэского морского променада и его фонтанов.
В пятницу сотни людей пришли посмотреть на открытие Силламяэского морского променада и его фонтанов.
Променад протяженностью более 600 метров и стоимостью более четырех миллионов евро проходит по узкой полосе земли между берегом моря и рекой Сытке и простирается от бульвара Мере и порта.
На прменаде есть семиметровая башня со слегка раскачивающимися смотровыми площадками в виде лодок, деревянные террасы, детские площадки, площадки для барбекю и для игры с мячом. Также построено несколько своеобразных мостов через реку Сытке, в том числе мост Робинзона.
Фонтаны имеют светодиодное освещение и парогенераторы.
Мэр Силламяэ Тынис Кальберг сказал, что завершение морского променада можно назвать открытием города морю, потому что раньше на этом месте был пустырь.