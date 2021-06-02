Летом обновят другую часть главной улицы Йыхви

Родительский дом йыхвисца Харди Райенда расположен у Нарвского шоссе, и годами ему приходится мириться с тем, что вода при сильном дожде затекает с Нарвского шоссе в его гараж. "Если теперь построят ливневую канализацию, то это можно только приветствовать".