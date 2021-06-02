Летом обновят другую часть главной улицы Йыхви
В июле начнутся масштабные строительные работы в восточной части главной улицы Йыхви - Нарвского шоссе, в ходе которых заменят дорожное покрытие и построят канализацию ливневых вод.
В июле начнутся масштабные строительные работы в восточной части главной улицы Йыхви - Нарвского шоссе, в ходе которых заменят дорожное покрытие и построят канализацию ливневых вод.
Родительский дом йыхвисца Харди Райенда расположен у Нарвского шоссе, и годами ему приходится мириться с тем, что вода при сильном дожде затекает с Нарвского шоссе в его гараж. "Если теперь построят ливневую канализацию, то это можно только приветствовать".