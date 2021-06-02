Чт, 3.06.2021
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Летом обновят другую часть главной улицы Йыхви

Нарвское шоссе стало в Йыхви первой после восстановления независимости большой улицей, которую основательно реновировали в 1990-е годы; тогда самоуправление впервые взяло для этого банковский заём. Теперь улица реновируется вновь. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В июле начнутся масштабные строительные работы в восточной части главной улицы Йыхви - Нарвского шоссе, в ходе которых заменят дорожное покрытие и построят канализацию ливневых вод.

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Родительский дом йыхвисца Харди Райенда расположен у Нарвского шоссе, и годами ему приходится мириться с тем, что вода при сильном дожде затекает с Нарвского шоссе в его гараж. "Если теперь построят ливневую канализацию, то это можно только приветствовать".

Сначала канализация, потом дорога

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