Выбран новый руководитель "Narva Vesi"

Совет муниципального акционерного общества "Narva Vesi" завершил конкурс на должность члена правления водного предприятия, объявленный в апреле. Поступило 13 заявлений от кандидатов, из них шесть соответствовали условиям конкурса, с троими провели собеседования.

Победителем отбора стал 52-летний Дмитрий Липатов. Соответствующее решение совет "Narva Vesi" принял 4 июня. Решение не было единогласным.

Также не было простым решение о зарплате нового члена правления. Точный размер месячного оклада не оглашается, но известно, что это сумма, соизмеримая с окладом мэра Нарвы. Оклад мэра Нарвы - 4000 евро.

Как ожидается, Липатов сможет приступать к новой для себя работе сразу, с 7 июня. Утром этого дня он сказал "Северному побережью", что договор с ним все же еще не подписан.

Дмитрий Липатов работал на нарвских предприятиях госконцерна "Eesti Energia" с 1990 года. Последние полтора десятилетия руководил сферой производства сланцевых масел на технологических установках рядом с Нарвскими электростанциями.

До 2020 года Липатов был одним из членов правления производящего подразделения госконцерна - "Enefit Energiatootmine", теперь реформированного в гигантское предприятие "Enefit Power". Там он отвечал как раз за сферу производства сланцевых масел. В 2015-2017 годы Липатов входил в правление узкоспециализированного предприятия "Eesti Energia Õlitööstus".

Липатов закончил факультет тепловой энергетики ТТУ, а также получил степень магистра в области управления бизнесом в Эстонской бизнес-школе.

Сегодня до начала новой работы в "Narva Vesi" Липатов воздерживается от развернутых комментариев на эту тему для печати.

- Сначала надо понять, что это такое. Одно дело, когда тебе что-то говорят, а другое - когда сам начинаешь вникать в то, как это на самом деле работает, - высказался опытный руководитель.

Должность члена правления муниципального АО "Narva Vesi" политически окрашена традиционно в зеленый цвет Центристской партии Эстонии. С 2003 года водоканалом руководил небезызвестный политический лидер нарвского самоуправления Алексей Воронов, а после его судьбоносного ареста весной 2019 года место руководителя переняла Рената Метсис - она теперь тоже центристка.

В утвержденном Нарвской горуправой совете "Narva Vesi" из всех пятерых членов четверо - центристы. Избранный советом новый член правления Дмитрий Липатов - беспартийный.

"Narva Vesi" - успешное муниципальное предприятие, член Союза водных предприятий Эстонии. Акционерный капитал - без малого 6 миллионов евро. Основным акционером является город Нарва, малая доля акций принадлежит городу Нарва-Йыэсуу.

С апреля 2019 года руководящая "Narva Vesi" Рената Метсис попала в опалу нынче в марте из-за того, что при ней разрослось штатное расписание "Narva Vesi". Вопиющей ошибкой Метсис стало принятие на работу в ноябре 2020 года Алексея Евграфова, который за два дня до того был снят через вотум недоверия с поста мэра Нарвы.