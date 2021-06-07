Родители ценят практический опыт ида-вируских учреждений образования

- Одна из причин, почему мы отдали своего ребенка учиться в Кохтла-Ярвескую гимназию, - инновативность этой школы, - объясняет Тоомас Ныммисте, отец одиннадцатиклассницы Пипи Трийн.

Большой ценностью он считает и то, что перед Пипи Трийн наряду с учебой открылась возможность работать ассистентом руководителя по интересам. "Она получила организационный опыт и возможность показать, что справляется. Это ведь круто!".

Связь с реальной жизнью

Гуйдо Теллис тоже считает важной связь с реальной жизнью.

- Учеников становится с каждым годом все меньше, и школам приходится все больше напрягаться, чтобы привлечь их к себе. Одна из причин выбрать Йыхвискую гимназию - то, что у нее имеются очень хорошие партнеры из разных областей жизни: например, Вируский батальон, Таллиннская высшая школа здравоохранения и "Viru Keemia Grupp", - говорит Теллис, сын которого Кейро в прошлом году закончил Йыхвискую гимназию.

Теллис добавляет, что местные работодатели вкладывают в развитие школы не только деньги, но и приглашают учеников на предприятия, а также предоставляют им возможность побыть рабочей тенью. "Предприниматели ждут, чтобы здешние гимназисты после получения высшего образования пришли к ним на работу. А ученики получают благодаря этому реальное представление о трудовой жизни".

Наталья Волкова посоветовала своему ребенку Кохтла-Ярвескую гимназию, так как ее впечатлило, насколько хорошие возможности предлагает школа для углубленного изучения эстонского языка.

- Дети имеют возможность участвовать в проектах, школа оказывает поддержку в виде дополнительных курсов и индивидуальных уроков. А обширная проектная деятельность помогает ученикам выбрать будущую профессию, - хвалит Волкова.

Родной край - разумный выбор

Надежда Мархель считает, что если есть возможность получить высшее образование вблизи дома, то надо ею воспользоваться. Ее старшая дочь уже закончила Вирумааский колледж Таллиннского технического университета, а младшая дочь Эвелина учится на 2-м курсе колледжа. Все дочки выбрали специальность "инфотехнология".

- Дочки поступали и в другие высшие школы, но учиться вблизи дома проще и удобнее. Ребенок может сосредоточиться на учебе и не должен заниматься бытовыми вопросами. Тем более что в нашем регионе имеются предприятия, где можно применить полученные знания, - считает Мархель, 40 лет отработавшая в "Viru Keemia Grupp" - химпредприятии, с которым колледж тесно сотрудничает.

Мархель довольна как близостью колледжа к дому, так и качеством обучения. "Преподаватели сильные, некоторые из них работали прежде в "Viru Keemia Grupp", - говорит она.

Мирьям Винклер тоже полагает, что если вблизи дома предлагают образование хорошего уровня, то нет необходимости ехать куда-то. "Поскольку у поступившей учиться молодежи нет дохода, то ей разумно выбирать родные места, где она получит и бесплатное размещение".