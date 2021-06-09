Чт, 10.06.2021
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Владельцы подарили мызе Сака в честь ее 400-летия скульптуру

"Из поколения в поколение" символизирует преемственность 400-летней истории мызы через три владевшие ею семьи и их гербы. ФОТО: Matti Kamara (Pohjarannik)

"У нас сложилась традиция, что каждое крупное событие мы отмечаем открытием скульптуры в Сака", - сказал владелец мызы Тынис Каазик.

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"Из поколения в поколение" ("Põlvest põlve") символизирует преемственность 400-летней истории мызы через владевшие ею семьи. Для ее отображения скульптор Айвар Симсон собрал гербы Лесли, Лёвис оф Менаров и Каазиков - последний изобразил Прийт Херодес.

Три семьи

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