Владельцы подарили мызе Сака в честь ее 400-летия скульптуру
"У нас сложилась традиция, что каждое крупное событие мы отмечаем открытием скульптуры в Сака", - сказал владелец мызы Тынис Каазик.
"У нас сложилась традиция, что каждое крупное событие мы отмечаем открытием скульптуры в Сака", - сказал владелец мызы Тынис Каазик.
"Из поколения в поколение" ("Põlvest põlve") символизирует преемственность 400-летней истории мызы через владевшие ею семьи. Для ее отображения скульптор Айвар Симсон собрал гербы Лесли, Лёвис оф Менаров и Каазиков - последний изобразил Прийт Херодес.