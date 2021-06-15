В Нарве много некошеных газонов
Некошеная трава стала бросающейся в глаза проблемой приграничного города.
Некошеная трава стала бросающейся в глаза проблемой приграничного города.
Вице-мэр Сергей Горлач признал, что есть задержки у договорного подрядчика - фирмы "Krausberg", обслуживающей часть городских зеленых зон. Задержки вызваны майскими дождями, но сейчас подрядчик наверстывает график.
Запущенные газоны есть и на частных территориях: Нарвская горуправа сделала 14 предписаний землесобственникам, чтобы они покосили траву. По словам Горлача, власти и сами контролируют состояние дел в данной области, и постоянно поступают сигналы от горожан. "Особенно когда какое-то квартирное товарищество траву покосило, а рядом другой собственник не покосил, то, конечно, это очень сильно бросается в глаза", - отметил вице-мэр.
По действующему в Нарве порядку, высота травы не должна превышать 15 сантиметров.
Самый громкий кризис некошеной травы случился в Нарве в 2011 году. Тогда об этом много писалось в республиканской прессе, и в итоге на покос в Нарву в начале августа приезжал даже глава республики Тоомас Хендрик Ильвес. За триммеры брались и сам президент, и работники его канцелярии - в общем 41 человек.