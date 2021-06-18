Иван Сергеев: Справедливый переход: сны о будущем и самолеты

Было бы здорово просто лечь спать и проснуться даже не в завтрашнем дне, а лет эдак через двадцать. Открываем глаза - а воздух чистый, солнце светит, ничего не дымит (но работа у всех есть), удивительные новые технологии окружают нас со всех сторон, и мы сами чувствуем себя великолепно. Причем будущее это нам обязательно понравится, ведь оно именно такое, каким мы хотим, чтобы оно было.

А какого будущего мы хотим?

Скорее всего, счастливого. Мы хотим, чтобы в нашей жизни был смысл.

А еще было бы здорово, если бы кто-то нам это счастливое будущее дал. И гарантировал.

Однако такого не бывает.

Будущее - это каждый шаг, который мы делаем сегодня. Мы сами его создаем. Сегодня. Или не создаем. Мы живем и творим будущее одновременно. Другими словами, мы чиним и совершенствуем свой образный самолет на лету, никогда до конца не зная, правильно ли мы это делаем.

Конечно, так жить - страшно. Лучше остаться навсегда в настоящем. Пусть все будет как есть. Ведь все не так уж плохо; главное, чтоб не хуже.

Правда, и такого выбора у нас нет. Наш самолет в воздухе над океаном и на него влияют самые разные силы - экономика, демография, технология, меняющиеся ценности, изменения климата. Его, очевидно, надо постоянно совершенствовать. Правда, некоторые в это не верят. Сосед, например, говорит, что чушь все - все нормально, рептилоиды нас просто специально в заблуждение вводят; да и пара человек в первом классе тоже уверяют, что все окей, все могут расслабиться. Может, и действительно все хорошо, и ребята, снующие с инструментами на крыле, просто ненужную панику наводят?

Мы пристегиваем ремень, закрываем иллюминатор и глаза и пытаемся убедить себя, что мир замер. Однако мы чувствуем всем телом, что мы в движении. Вниз.

А потому мы отстегиваем ремень и бросаемся все-таки помогать тем, кто сидит на крыле и чинит наш самолет. В университете мы учились на архитекторов, учителей, докторов, а потому мы ничего не понимаем в самолетостроении; мы не готовы к этому всему! Однако те, кто чинят наш самолет, вроде более-менее знают, что они делают.

- Как я могу помочь?

- В связи с изменившимися условиями нам надо крыло заменить на крыло обратной стреловидности.

- Обратной чего?

- Стреловидности.

- А это сработает?

- Да. По крайней мере, расчеты показывают, что сработает… Узнаем точно, когда будет готово. Но выбора нет - старое крыло вот-вот отвалится.

И мы начинаем вместе менять крыло. На лету. Благо в этот раз нам хоть инструменты дали - 340 миллионов единиц. И это справедливо - знают же, что нам крыло менять придется. 340 миллионов - это, конечно, немного, но лучше, чем ничего. Хотя бы начнем крыло менять и продолжим наш полет более-менее гладко и безопасно.

"Одно из крыльев Ида-Вирумаа - сланцевый сектор - несет наш самолет с трудом и требует замены". Иван Сергеев

Ведь мы на самом деле не знаем, когда старое крыло окончательно отвалится, а когда это произойдет, ситуацию спасать будет уже поздно. Главное, не повестись на предложения еще большего инструментария, только в рассрочку, или утверждения о том, что с крылом на самом деле все окей и надо просто чуть-чуть подлатать…

Вы, конечно, понимаете, что в данном случае и самолет, и крыло - лишь метафоры. Я лишь хочу донести до Вас, уважаемый читатель "Северного побережья", что одно из крыльев Ида-Вирумаа - сланцевый сектор - несет наш самолет с трудом и требует замены.

Нам, конечно, нравится наше крыло - оно служило нам верно, мы вложили в него кучу сил и очень им гордимся, но тенденция налицо: люди с него сыплются сотнями вот уже в течение десятилетий, и тут пластырь, очевидно, не поможет - нужно новое крыло. Пока еще непонятно, как оно точно будет работать, но мы продолжим над ним трудиться, и оно обязательно заработает.