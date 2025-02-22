ПЕРЕДОВИЦА Тревожный праздник третий год

В этом году мы уже в третий раз отмечаем годовщину Эстонской Республики, которая одновременно является также печальной годовщиной начала войны. Тем временем мы говорили об усталости от войны и привыкании к этой войне.

Однако надо признать, что все эти три года общество пребывает в состоянии тревоги. За это время, безусловно, были и хорошие новости, но даже они меркли на фоне жестокой войны, поскольку также эстонское государство вместе со своими соседями ощущает угрозу в Европе 21-го века.

Теперь, когда новый президент США начал ежедневно удивлять мир все более безумными заявлениями, тревога, безусловно, возросла, ведь мы не знаем, становится ли надежный союзник тем, на кого мы больше не сможем полагаться в той же степени, что и раньше, а восприятие происходящего многими европейскими лидерами зачастую остается непонятным.

Поэтому даже спустя три года после начала войны, в 107-ю годовщину Эстонской Республики, остается открытым вопрос о том, достаточно ли защищена независимость Эстонии. Для успокоения, возможно, стоит прислушаться к мнению тех экспертов, которые напоминают нам, что мы являемся членом самого мощного военного альянса в мире, и хотя некоторые из них считают, что НАТО обречен на роспуск, прямых сигналов на этот счет пока нет. Союзники Эстонии по-прежнему в строю, и само наше государство также прилагает усилия с целью повышения своей обороноспособности.

Понятно, что будучи непосредственным соседом России Эстония не может, по крайней мере в ближайшем будущем, ослабить бдительность в вопросах собственной безопасности, однако нам не стоит и доводить себя до ситуации, когда мы изо дня в день занимаемся только одной этой темой. Это было бы другой крайностью, которая не оставила бы места для всего того, за что мы ценим и любим свою страну.