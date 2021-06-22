У "AveNue" выходит новый альбом в честь юбилея группы

По словам лидера "AveNue" Владимира Чердакова, сейчас дело стало за оформлением обложки альбома. Этим занят художник-карикатурист Андрей Мокиевский, оформлявший большинство прошлых альбомов группы. Есть надежда, что полностью оформленная новая пластинка увидит свет в июле.

- Самое главное - альбом записан, мастеринг сделан, - очень доволен Чердаков.

В альбом вошли и давние песни "AveNue", которые можно было слышать на выступлениях группы раньше, но есть и такие, которые еще не звучали на публике.

- Этот альбом - как маленький концерт, в котором есть и грусть, и безудержное веселье, и ностальгия, и такой привычный аккордеон. Каждый услышит свою историю, каждый выберет свою песню. Над названием альбома долго не размышляли, и решили "четвертаком" обозначить четверть века на сцене, - прокомментировал Чердаков.

Песни для альбома записаны в студии "Matrix Audio" в Таллинне. Запись началась в 2015 году, но ввиду различных обстоятельств активная работа возобновилась только в 2020-м. Сведением композиций занимался Эльму Вярк - студийный звукооператор "AveNue" на протяжении всех 25 лет.

В записи приняли участие таллиннские музыканты Игорь Ермаков (баян) и Сергей Шегуров (контрабас). Дополнительные краски добавили музыканты духовой секции: Валло Мянд (труба), Лаури Левисту (туба), Ивар Кийв (тромбон), Меэлис Унт (саксофон). На бэк-вокал были приглашены Елена Юзвик и Сергей Соловьев.

Альбом "Четвертак" станет доступен ориентировочно в июле на цифровых музыкальных платформах, а также выйдет небольшим тиражом лазерных компакт-дисков.

Официальная дискография "AveNue": "Дни полетели" (1997)

"Саёнара" (2001)

"Капель" (2004)

"Аиша-Гриша" (2006)

"Негативы" (2007)

"Позитивы" (2008)

"Песни староверов Причудья" (2009)

"Килиманджаро" (2013)

"Четвертак" (2021).

Годом основания "AveNue" считается 1995-й. Тогда мало кому известный Владимир Чердаков показал свои песни на местном фестивале авторской песни "Приходит время". После этого к нему с предложением попробовать себя в качестве солиста обратились исполнители из только что распавшейся нарвской группы "Абсолют-2". Образовалась новая команда "AveNue Band", которая к настоящему времени почти полностью изменила свой состав и на одно слово укоротила название.

Как рассказывал сам Чердаков, название для группы он взял из головы: "Явилось откуда-то сверху". Существенно позднее появилось то, что Чердаков называет наиболее удачной интерпретацией названия: нарвский художник Владислав (Кузя) Зверев сделал условно точный перевод слова "AveNue" - "Хвала обнаженной".

Устоявшийся постоянный состав группы: Владимир Чердаков (вокал, гитара, тексты песен), Кирилл Адылин (аккордеон, клавишные, гитара), Кирилл Смирнов (бас-гитара), Михаил Никитин (ударные, перкуссия), Алексей Кормин (губная гармошка).

Разменяв свой "четвертак", группа "AveNue" продолжает работать дальше. Как отметил Чердаков, планируется много концертов. В частности, "AveNue" станет участником фестивалей "Viru Folk", "Station Narva", "Go Narva!".