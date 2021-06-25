Для большого строительства в центре Нарвы ищут генподрядчика

Будущая Нарвская государственная гимназия и преобразуемая из сегодняшней муниципальной гимназии Нарвская Кесклиннаская основная школа станут двумя соседствующими частями нового образовательного городка на улице Александра Пушкина. И госгимназия, и муниципальная школа должны будут принять учащихся в сентябре 2023 года.

В рамках объявленного тендера в первой части о госгимназии речь идет сначала о сносе существующих неиспользуемых зданий, а затем о строительстве учебного трехэтажного дома на площади 3457 квадратных метров.

Во второй части основной школы строителям нужно будет сохранить и реновировать школьное здание постройки середины прошлого века, снести его более поздние пристройки и взамен построить современное учебное здание в едином архитектурном ключе с госгимназией рядом. Тут суммарная площадь строительства составит 3295 квадратных метров.

На строительство госгимназии и основной школы, в том числе на снос ненужных строений, будущему генподрядчику дадут 19 месяцев.

Сбор ценовых предложений "Riigi Kinnisvara" проводит до 17 августа.

Нарвские власти минувшей весной приняли решение, что нынешняя Нарвская Кесклиннаская гимназия предстоящие два учебных года проведет на замещающих площадях в других районах города.

Единый комплекс Нарвской государственной гимназии и муниципальной Нарвской Кесклиннаской основной школы по улице Пушкина спроектирован на основе оригинальной архитектурной концепции "Tahvel" от бюро "Salto". Их эскизный проект победил в архитектурном конкурсе в 2019 году.

Параллельно идет подготовка проекта строительства еще одной, меньшей по размеру государственной гимназии в Нарве на улице Краави - в комплексе с существующей Нарвской эстонской гимназией. Последняя перейдет с сентября 2021 года из городского в государственное управление и станет впоследствии основной школой.