Музыкальному фестивалю на два дня и одну ночь доверяют целый Нарвский замок
Многие залы Нарвского замка будут открыты даже ночью для фестивальной публики "Station Narva", так что музейщики рассчитывают на ее интеллигентность.
Многие залы Нарвского замка будут открыты даже ночью для фестивальной публики "Station Narva", так что музейщики рассчитывают на ее интеллигентность.
- Попробуем. Не попробуем - не узнаем, - рассуждает директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова на тему того, что четвертый по счету фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" в этом августе на пару дней обоснуется в Нарвском замке.
Она напомнила, что в Нарвском замке и в прошлом проходили поздние мероприятия, как то Ночь в музее, но большой музыкальный фестиваль станет и новым вызовом, и экспериментом.
- Конечно, сомнения были, - призналась Сморжевских-Смирнова. - Поэтому у нас составлен список очень конкретных требований и ограничений, которые касаются передвижения (людей по музею) и открытых часов. Такое большое событие, конечно, это интенсивная нагрузка на персонал музея. С другой стороны, открытая у нас в здании конвента новая экспозиция позволяет принимать такие вызовы, и мы надеемся, что этот фестиваль подарит его участникам множество открытий и добавит особого очарования музыкальным инспирациям.
Директор добавила, что с билетами "Station Narva" будет предлагаться и обширная экскурсионная программа музея, включая экскурсию на бывшую Кренгольмскую мануфактуру.
Музыкальная программа "Station Narva" будет представлена 6 и 7 августа как в Нарвском замке, так и в арт-клубе "Ро-Ро". В течение двух вечеров и ночью на обеих площадках можно будет услышать как всемирно известных исполнителей, так и ярких эстонских, русских и финских артистов.
Старинный замок Германа станет сердцем музыкальной программы. Будут четыре сцены: основная в Северном дворе замка и три внутренние в трех залах. Внутренний двор замка вместе с кафе, барами и стрит-фудом станет центральным местом встреч.
Помимо музыкальных впечатлений, фестиваль и Нарвский музей предложат редкую возможность окунуться в музейную атмосферу в ночное время. Гости "Station Narva" смогут посетить многие выставочные залы и прочие помещения замка, в части которых будут устроены чилаут-зоны, а из окон будут открываться ночные виды на два пограничных города и реку между ними.
На данный момент обнародована лишь первая часть музыкальной программы "Station Narva" 2021 года. Среди прочих выступят британский основатель драм-н-бейса Рони Сайз вместе с Dynamite MC, исландское электронное трио "Vök", татарско-русский дуэт "АИГЕЛ", супергруппа "Vaiko Epik ja Eliit", Свен Грюнберг с ансамблем Эстонского общества электронной музыки, новый альбом сыграет нарвская группа "AveNue", а свою свежую программу представят победители "Noortebänd" - группа "УЕ".
Восточный сосед будет представлен инди-джаз-авангард-панк-рок-квартетом "The RIG" (Russian Improv Group), который объединяет видных представителей московской импровизационной тусовки, играющих свободную импровизационную музыку с элементами композиции.
Еще будет "Discours Synthétique" - санкт-петербургский проект Виктора Кудряшова, переосмысляющий эстетику французского синтвейва 80-х, в классическое холодное звучание которого интегрируются элементы нойза, арт-панка и техно.
Кристьян Рандалу, всемирно известный пианист, выступавший в Карнеги-холле в Нью-Йорке и в Барбикане в Лондоне, даст фортепианный концерт в концертном зале Нарвского замка.
Полная программа фестиваля будет объявлена в июле. Все подробности можно найти на сайте: www.stationnarva.ee.
Газеты "Северное побережье" и "Põhjarannik" - официальные партнеры "Station Narva".