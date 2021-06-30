Музыкальному фестивалю на два дня и одну ночь доверяют целый Нарвский замок

- Попробуем. Не попробуем - не узнаем, - рассуждает директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова на тему того, что четвертый по счету фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" в этом августе на пару дней обоснуется в Нарвском замке.

Она напомнила, что в Нарвском замке и в прошлом проходили поздние мероприятия, как то Ночь в музее, но большой музыкальный фестиваль станет и новым вызовом, и экспериментом.

- Конечно, сомнения были, - призналась Сморжевских-Смирнова. - Поэтому у нас составлен список очень конкретных требований и ограничений, которые касаются передвижения (людей по музею) и открытых часов. Такое большое событие, конечно, это интенсивная нагрузка на персонал музея. С другой стороны, открытая у нас в здании конвента новая экспозиция позволяет принимать такие вызовы, и мы надеемся, что этот фестиваль подарит его участникам множество открытий и добавит особого очарования музыкальным инспирациям.

Директор добавила, что с билетами "Station Narva" будет предлагаться и обширная экскурсионная программа музея, включая экскурсию на бывшую Кренгольмскую мануфактуру.

Музыкальная программа "Station Narva" будет представлена 6 и 7 августа как в Нарвском замке, так и в арт-клубе "Ро-Ро". В течение двух вечеров и ночью на обеих площадках можно будет услышать как всемирно известных исполнителей, так и ярких эстонских, русских и финских артистов.

Старинный замок Германа станет сердцем музыкальной программы. Будут четыре сцены: основная в Северном дворе замка и три внутренние в трех залах. Внутренний двор замка вместе с кафе, барами и стрит-фудом станет центральным местом встреч.

Помимо музыкальных впечатлений, фестиваль и Нарвский музей предложат редкую возможность окунуться в музейную атмосферу в ночное время. Гости "Station Narva" смогут посетить многие выставочные залы и прочие помещения замка, в части которых будут устроены чилаут-зоны, а из окон будут открываться ночные виды на два пограничных города и реку между ними.

На данный момент обнародована лишь первая часть музыкальной программы "Station Narva" 2021 года. Среди прочих выступят британский основатель драм-н-бейса Рони Сайз вместе с Dynamite MC, исландское электронное трио "Vök", татарско-русский дуэт "АИГЕЛ", супергруппа "Vaiko Epik ja Eliit", Свен Грюнберг с ансамблем Эстонского общества электронной музыки, новый альбом сыграет нарвская группа "AveNue", а свою свежую программу представят победители "Noortebänd" - группа "УЕ".

Восточный сосед будет представлен инди-джаз-авангард-панк-рок-квартетом "The RIG" (Russian Improv Group), который объединяет видных представителей московской импровизационной тусовки, играющих свободную импровизационную музыку с элементами композиции.

Еще будет "Discours Synthétique" - санкт-петербургский проект Виктора Кудряшова, переосмысляющий эстетику французского синтвейва 80-х, в классическое холодное звучание которого интегрируются элементы нойза, арт-панка и техно.

Кристьян Рандалу, всемирно известный пианист, выступавший в Карнеги-холле в Нью-Йорке и в Барбикане в Лондоне, даст фортепианный концерт в концертном зале Нарвского замка.

Полная программа фестиваля будет объявлена в июле. Все подробности можно найти на сайте: www.stationnarva.ee.