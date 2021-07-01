Поджигатель церкви пока на свободе

Ранее говорилось, что уже есть видеосъемки охранных камер с места происшествия, но следствие также просило откликнуться всех возможных свидетелей и обладателей других записей, на которые мог попасть вероятный поджигатель. Все это пока не дало видимого результата.

Как отметила пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк, есть понимание, что общественное значение этого происшествия велико, поэтому постоянно и активно ведутся следственные действия.

Деревянную церковь Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу постройки 19-го века поджигали 14 февраля и 17 июня этого года. В первый раз здание выстояло, но сильно пострадали многочисленные иконы и утварь. Их спасло от полного уничтожения попадание в руки реставраторов, благодаря чему при повторном поджоге здание было практически пустым, но оно само в большей части сгинуло в огне.

Полиция подозревает, что оба поджога связаны.