Нина Негласон: Вотум недоверия как средство воздействия
Почему за последний год вотум недоверия в Йыхви стал скорее средством воздействия, чем изъявлением воли большинства членов собрания?
Почему за последний год вотум недоверия в Йыхви стал скорее средством воздействия, чем изъявлением воли большинства членов собрания?
К сожалению, в Йыхви сложилась ситуация, когда вотумами недоверия стали просто манипулировать: подадим заявление, и если увидим, что нужное количество голосов не набирается, то заберем его.
Прежний председатель волостного собрания Алексей Наумкин прекрасно знал, что если вотум недоверия ему будет внесен в повестку дня, то ему придется покинуть эту должность. Поэтому было проще всего любой ценой незаконно не включать вотумы недоверия в повестку дня.
Под первым заявлением о недоверии Наумкину стояло 11 подписей, под следующим - семь, что показывает отношение 18 депутатов собрания к его личности. Поскольку в ходе голосования подняли руку и те два человека, подписей которых под вотумами не было, то можно сказать, что 20 из 21 депутата собрания не хотели видеть Наумкина на посту председателя собрания, хотя в итоге за выражение недоверия проголосовали 11 депутатов, то есть большинство.
Почему в Йыхви не наступает трудовой мир? Он наступит не раньше, чем возглавляемый Николаем Осипенко союз "Meie Kodu" останется в уверенном меньшинстве, когда у этого союза не будет единомышленников, когда прекратится манипулирование людьми, когда прекратится создание рабочих мест и благ с целью укрепления своей власти.
Никогда прежде в Йыхви не играли людьми, постоянно меняя то председателя своей фракции, то председателей комиссий. В избирательном союзе "Meie Kodu" царит система наказания и поощрения. Оступишься - лишишься места. Ведешь себя хорошо - получишь место. И так мы постоянно выбираем и меняем.
Почему наш избирательный союз "Jõhvi Eest" вместе с Партией реформ решил заключить союз с Центристской партией?
Я работаю в Йыхвиском волостном собрании с 2005 года, и мы всегда сотрудничали с Центристской партией. Разумеется, многое зависит от людей, которые сидят за столом в собрании, и Мартин Репинский (Центристская партия) тоже должен бы понять, что он допустил ошибки и пора их исправлять. Сотрудничать нужно и после следующих выборов, потому что как бы ни старалась партия или избирательный союз, без привлечения партнеров не обойтись.
Мы тоже ошибались, и жизнь показала, что сотрудничество с избирательным союзом Осипенко не может быть устойчивым, поскольку у нас очень разные представления о вещах. У нас никогда не было цели создавать рабочие места для своих, чтобы можно было, образно говоря, подкупить людей и сделать их зависимыми от нас. "Meie Kodu" и союз Сепперна - Мянда управляли жизнью Йыхви практически на протяжении всего этого рабочего цикла, и так Йыхви пришел к тому, что в Йыхвиской спортшколе появилось более десяти новых рабочих мест, тендер на обслуживание йыхвиских дорог обошелся волости в два раза дороже, однако качество ниже всякой критики, строительство Йыхвиской основной школы подорожало больше чем на миллион, из социальной службы ушли хорошие специалисты и в этой сфере начался регресс, и т.д.
На последнем заседании волостного собрания в повестке дня появился вопрос продажи земель. Здесь тоже имеем дело с полной аномалией: в случае с "Pargi Keskus" (с которым связан депутат волостного собрания Аллан Мянд) за транспортную землю хотели получить всего 20 центов за квадратный метр, в то время как за равноценную землю "Jewe keskus" потребовали 1,50 евро. Почему?
Аллан Мянд упрекал меня в том, что рассмотрение моего судебного дела еще не завершено. Да, не завершено. Но человек, который сам осужден в уголовном порядке, уж точно должен высказывать подобные упреки последним. Меня оправдали по обвинению во взяточничестве в трех судебных инстанциях, и я скажу, что это достаточный аргумент для того, чтобы чувствовать себя победителем.
Что касается спора о нарушении ограничения на совершение действия, то канцлер права еще в 2018 году обратила внимание на то, что формулировка в законе непонятная. Человек должен четко понимать, что он вправе делать, а что не вправе, и кто вообще является заинтересованным лицом.
Я работала в ТОО "Corrigo" по срочному договору поручения, выполняя заказ по выигранному ТОО "Corrigo" гостендеру. Мне вменяют в вину то, что я проголосовала за предоставление в пользование волостных помещений, пустовавших более 20 лет. Принадлежавшие волости помещения были бы отремонтированы ("Corrigo" инвестировало бы около 250000 евро), и волость начала бы получать небольшую арендную плату.
Если бы волость планировала передать помещения в пользование ТОО бесплатно, у меня вообще не появилось бы никаких проблем. Во всем этом деле курьезно то, что нет никаких доказательств, подтверждающих фактическую цену аренды, есть только предполагаемые суммы. Но в результате всего этого театра абсурда, расследования и судебного следствия мы оказались в ситуации, когда помещения по-прежнему пустуют, волостное имущество не отремонтировано и арендный доход не получен. Это расследование нанесло ущерб волости, но это никого не интересует.
Вместе с тем классическое нарушение ограничения на совершение действия допустил бывший председатель волостного собрания Эдуард Эаст, когда он 18 марта 2019 года провел одиночное заседание собрания и сам проголосовал против вотума недоверия себе, то есть утвердил свою позицию председателя с зарплатой 2500 евро в месяц. Эдуард Эаст был отстранен от должности 18 июня 2020 года. Следовательно, выплаченная ему за этот период сумма вместе с налогами составила более 45000 евро. И все в порядке. Ни расследования, ни уголовного дела. Почему?
Я понимаю, что жители волости устали от этих склок и постоянной смены власти. Нам это тоже не нравится, но когда ты видишь, что из-за некомпетентного управления повозка катится под откос, очень грустно наблюдать за этим со стороны, и единственная возможность исправить ситуацию - принять участие в управлении. Отойти в сторону и критиковать было бы проще, но это, к сожалению, никоим образом не улучшит ситуацию.