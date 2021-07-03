Нина Негласон: Вотум недоверия как средство воздействия

"У нас никогда не было цели создавать рабочие места для своих, чтобы можно было, образно говоря, подкупить людей и сделать их зависимыми от нас". Нина Негласон

На последнем заседании волостного собрания в повестке дня появился вопрос продажи земель. Здесь тоже имеем дело с полной аномалией: в случае с "Pargi Keskus" (с которым связан депутат волостного собрания Аллан Мянд) за транспортную землю хотели получить всего 20 центов за квадратный метр, в то время как за равноценную землю "Jewe keskus" потребовали 1,50 евро. Почему?

Аллан Мянд упрекал меня в том, что рассмотрение моего судебного дела еще не завершено. Да, не завершено. Но человек, который сам осужден в уголовном порядке, уж точно должен высказывать подобные упреки последним. Меня оправдали по обвинению во взяточничестве в трех судебных инстанциях, и я скажу, что это достаточный аргумент для того, чтобы чувствовать себя победителем.

Что касается спора о нарушении ограничения на совершение действия, то канцлер права еще в 2018 году обратила внимание на то, что формулировка в законе непонятная. Человек должен четко понимать, что он вправе делать, а что не вправе, и кто вообще является заинтересованным лицом.

Я работала в ТОО "Corrigo" по срочному договору поручения, выполняя заказ по выигранному ТОО "Corrigo" гостендеру. Мне вменяют в вину то, что я проголосовала за предоставление в пользование волостных помещений, пустовавших более 20 лет. Принадлежавшие волости помещения были бы отремонтированы ("Corrigo" инвестировало бы около 250000 евро), и волость начала бы получать небольшую арендную плату.

Если бы волость планировала передать помещения в пользование ТОО бесплатно, у меня вообще не появилось бы никаких проблем. Во всем этом деле курьезно то, что нет никаких доказательств, подтверждающих фактическую цену аренды, есть только предполагаемые суммы. Но в результате всего этого театра абсурда, расследования и судебного следствия мы оказались в ситуации, когда помещения по-прежнему пустуют, волостное имущество не отремонтировано и арендный доход не получен. Это расследование нанесло ущерб волости, но это никого не интересует.

Вместе с тем классическое нарушение ограничения на совершение действия допустил бывший председатель волостного собрания Эдуард Эаст, когда он 18 марта 2019 года провел одиночное заседание собрания и сам проголосовал против вотума недоверия себе, то есть утвердил свою позицию председателя с зарплатой 2500 евро в месяц. Эдуард Эаст был отстранен от должности 18 июня 2020 года. Следовательно, выплаченная ему за этот период сумма вместе с налогами составила более 45000 евро. И все в порядке. Ни расследования, ни уголовного дела. Почему?