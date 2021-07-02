Сб, 3.07.2021
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Руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер покидает должность

Тармо Баклер. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тармо Баклер, руководивший Ида-Вируской центральной больницей последние 18 лет, займет пост руководителя Ида-Таллиннской центральной больницы.

Таллиннское горуправление сообщило, что Баклер вступит в должность с 16 августа в качестве члена правления на срок пять лет. До вступления в должность Тармо Баклер продолжит работать председателем правления Ида-Вируской центральной больницы.

Совет Ида-Таллиннской центральной больницы, одного из крупнейших медицинских учреждений Эстонии более чем на 500 койко-мест, организовал целевой поиск кандидатов на пост председателя правления после того, как открытый конкурс весной провалился. Прежний председатель правления больницы Ральф Алликвеэ покинул должность 30 июня.

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