Руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер покидает должность
Тармо Баклер, руководивший Ида-Вируской центральной больницей последние 18 лет, займет пост руководителя Ида-Таллиннской центральной больницы.
Тармо Баклер, руководивший Ида-Вируской центральной больницей последние 18 лет, займет пост руководителя Ида-Таллиннской центральной больницы.
Таллиннское горуправление сообщило, что Баклер вступит в должность с 16 августа в качестве члена правления на срок пять лет. До вступления в должность Тармо Баклер продолжит работать председателем правления Ида-Вируской центральной больницы.
Совет Ида-Таллиннской центральной больницы, одного из крупнейших медицинских учреждений Эстонии более чем на 500 койко-мест, организовал целевой поиск кандидатов на пост председателя правления после того, как открытый конкурс весной провалился. Прежний председатель правления больницы Ральф Алликвеэ покинул должность 30 июня.