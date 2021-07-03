Сб, 3.07.2021
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Чтобы попасть в банк, приходится ждать неделю

В среду утром перед йыхвиской конторой "Swedbank" незадолго до открытия стояло более десяти человек. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Очередь для попадания в единственное оставшееся в Йыхви и его окрестностях отделение банка растянулась почти на неделю.

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Чтобы уладить денежные дела в единственном представительстве "Swedbank" в регионе с почти 60000 жителей, время посещения необходимо бронировать заранее. По состоянию на четверг Йыхвиское отделение предлагало ближайшее время визита лишь на следующий четверг, 8 июля. При этом в Таллинне или Тарту клиентов ждали хоть на следующий день.

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