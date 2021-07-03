Чтобы попасть в банк, приходится ждать неделю

Чтобы уладить денежные дела в единственном представительстве "Swedbank" в регионе с почти 60000 жителей, время посещения необходимо бронировать заранее. По состоянию на четверг Йыхвиское отделение предлагало ближайшее время визита лишь на следующий четверг, 8 июля. При этом в Таллинне или Тарту клиентов ждали хоть на следующий день.