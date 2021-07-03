В Нарве отметили связанное с Марком Шагалом место

Предприниматель и почетный гражданин Нарвы Александр Брокк за свой счет установил памятный камень с инфотабличкой на месте дома, в котором не раз гостил в начале 20-го века молодой Марк Шагал. По словам Брокка, идея родилась еще несколько лет назад у члена Нарвского горсобрания Владимира Бутузова, совместно с которым они ее сейчас воплотили.

Камень весом шесть тонн привезли из другого места в Ида-Вирумаа, под камень забетонировали площадку, очистили от зарослей поляну и фундамент исторического дома. Брокк подтвердил, что сам оплатил все счета, хотя многие его партнеры поработали бесплатно во имя этого дела.

Освещения будет достаточно от рядом проходящей велопешеходной дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

Открытие памятного камня получится приуроченным ко дню рождения Марка Шагала, отмечаемого 6 или 7 июля, но произойдет накануне, в понедельник.

- Я не сильный поклонник Шагала - мне больше нравится классика, но все равно этот человек всемирно знаменит, и замечательно, что он бывал в Нарве, снимал комнату в доме, дружил с его хозяевами, написал здесь несколько картин, - говорит Брокк. - Я думаю, горожанам и гостям города будет интересно узнать об этом, в этом и заключается наша задача.

Он вспоминает, что когда еще шли работы на площадке, шедшие мимо люди останавливались, спрашивали - и многие сильно удивлялись, услышав про связь Шагала с Нарвой. "Оказалось, он жил прямо вот здесь, и многие из нас проезжают мимо этого места каждый день", - впечатлен также и сам Брокк.

Брокк соглашается с мнением, что этим он учит нарвитян пользоваться богатейшей историей своего города и с ней связанными великими именами. "Без этого получается какое-то аморфное поселение, а не город".

Марк (Моисей) Шагал (1887-1985) - один из самых известных представителей художественного авангарда 20-го века. Родился 6 июля в еврейском местечке Лиозно недалеко от Витебска (ныне Белоруссия). Жизнь была связана как с Российской империей, в частности Санкт-Петербургом, потом с Литвой, так и с Францией, Парижем. Шагал похоронен на кладбище в Сен-Поль-де-Вансе на юго-востоке Франции.

Как описано в статье Оливера Лоода о Шагале в Нарве, 22-летним он прибыл сюда (очевидно, не в первый раз) в начале мая 1910 года по приглашению своего патрона, адвоката Григория Гольдберга, чтобы провести несколько месяцев в расположенном под Нарвой имении Наума Гермонта. Местом жительства Шагала стала принадлежавшая Гермонту центральная усадьба мызы, известная как Фердинандсхоф. Она была расположена на северной окраине Нарвы, в непосредственной близости от шоссе на Усть-Нарву (Нарва-Йыэсуу) и недалеко от реки Нарвы.

Проводимое в Нарве время оказалось вполне плодотворным для только еще становящегося художника. Из сохранившихся произведений Шагала с полной уверенностью связывают с нарвским периодом картину "Дом в парке", акварель "Моя комната в Нарве" и акварель "Мое ателье в Нарве". Также есть мнение, что к работам нарвского периода можно отнести и картину "Портрет сестры художника", которую исследователи считают портретом Беллы Гермонт.

Нарвский городской художник Денис Полубояров рассказал, что информация о памятном камне на месте жительства Шагала в Нарве будет передана в Центр Шагала в Витебске.

Брокк в партнерстве с Бутузовым пять лет назад уже устанавливали в Нарве памятник Паулю Кересу в виде оригинальной скульптуры Айвара Симсона. Также Брокк в 2019-2020 годах в сотрудничестве с самоуправлениями Нарвы и Нарва-Йыэсуу восстановил памятник и благоустроил весь участок на могиле видного деятеля и мэра Нарвы Адольфа Гана (1832-1914).