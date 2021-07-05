Мэру Нарвы предложено вдвое уменьшить зарплату - и это только для начала

Член Нарвского горсобрания от оппозиционной фракции EKRE Алексей Мяги представил проект постановления об уменьшении вдвое месячного оклада мэра Нарвы. Мяги объяснил это тем, что Катри Райк исполняет должностные обязанности мэра якобы только частично. От детального объяснения Мяги пока воздержался.

Установленный с апреля 2019 года месячный оклад мэра Нарвы равен 4000 евро, а Мяги предложил уменьшить его до 2000 евро.

При этом он предложил оставить неизменным оклад председателя Нарвского горсобрания - 4000 евро, хотя по заведенной традиции оклады двух высших руководителей нарвского самоуправления равны.

Заодно Мяги предложил сократить предельный размер компенсации для мэра на использование личной автомашины в шесть раз - с 300 до 50 евро в месяц, опять же оставив неизменной аналогичную компенсацию для председателя горсобрания. Впрочем, личного автомобиля у Райк нет.

Мяги предложил председателю Нарвского горсобрания Татьяне Стольфат созвать собрание для рассмотрения представленного им проекта.

"Северному побережью" автор пояснил, что этот проект - просто повод собрать депутатов горсобрания: "Это предисловие к более серьезным действиям, которые ждут некоторых высокопоставленных лиц в горуправе".

Мяги отметил, что у председателя Нарвского горсобрания в данном случае нет обязанности созывать собрание, так как проект был представлен всего одним депутатом, а не минимум восемью для возникновения такого обязательства. Но возможность для созыва формально появляется. Причем, как заметил Мяги, у него есть поддержка среди депутатов.

Автор проекта желал бы созыва собрания в июле, так как предлагает уменьшить оклад мэра начиная с августа.

Алексей Мяги на заседании Нарвского горсобрания. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Член партии EKRE Мяги постоянно и уверенно критикует Райк в должности мэра, а также и прежде был ее ярым критиком. Немногочисленная фракция EKRE под руководством Мяги не входит в коалицию центристской фракции "Kesk" и избирательного союза "Meie Narva" во главе с Райк.

Несмотря на наличие формально действующего коалиционного договора, Райк растеряла политическую поддержку своих партнеров-центристов. Вопреки их ожиданиям мэр заявила, что не станет осенью баллотироваться в центристском списке, а учредила избирательный союз "Список Катри Райк". В него вступил и вице-мэр Нарвы Сергей Горлач, представляющий Партию реформ.