Мошенники начали предлагать быстрое получение водительских прав

Департамент транспорта Эстонии предупреждает людей о фейковых аккаунтах, открытых в социальных сетях, обещающих быстрое и законное получение водительских прав в Эстонии. Это мошенничество. В Эстонии водительские права выдает только Департамент транспорта Эстонии.
В социальной сети Facebook обнаружен аккаунт, который пытается ввести клиентов в заблуждение с помощью мошенничества. В ближайшем будущем на этом же канале будет открыто еще больше аккаунтов с похожим названием.
- В Эстонии можно подать заявление на получение водительских прав, пройдя соответствующую подготовку в лицензированной автошколе и сдав необходимые экзамены в Департаменте транспорта Эстонии. Только Департамент транспорта Эстонии предоставляет право на вождение и выдает водительские права в Эстонии, - сказала Аве Смирнов, руководитель отдела водительских прав Департамента транспорта Эстонии.