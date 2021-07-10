Завершен первый этап строительства порта Васкнарвы, расположенной на стыке Чудского озера и реки Нарвы.

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В открывшемся в среду Васкнарвском порту с акваторией 6000 квадратных метров поначалу будет 32 причала и слип для спуска лодок на воду. Уже в этом году будет построена заправочная станция для автомобилей и лодок.

С созданием порта связано столько людей, что ряд разрезающих ленточку оказался довольно длинным. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik