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Васкнарвский порт ждет лодки и водных спортсменов
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Добровольные спасатели Алутагузеской волости приветствовали открытие порта под звуки пожарных сирен каскадом направленных в небо водяных струй.
Завершен первый этап строительства порта Васкнарвы, расположенной на стыке Чудского озера и реки Нарвы.
В открывшемся в среду Васкнарвском порту с акваторией 6000 квадратных метров поначалу будет 32 причала и слип для спуска лодок на воду. Уже в этом году будет построена заправочная станция для автомобилей и лодок.