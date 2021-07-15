Новые традиции на новом променаде

Горячие сальса и бачата привлекали зажигательными латиноамериканскими мотивами на городскую набережную десятки людей, многие из которых пришли посмотреть, что происходит, но, заразившись ритмичной музыкой, присоединялись к танцующим. Голубое небо, ласковое солнце и синее море - невозможно устоять, когда вокруг танцуют. Представители нарвской танцевальной студии "Сальса" вместе с руководителем Катрин Нооркыйв с удовольствием помогали всем желающим освоить простые движения.

По словам Малышева, они готовы возрождать традиции курортных городов и хотя бы пару раз в месяц устраивать подобные танцевальные вечера, особенно когда погода радует. "Это будет наш вклад в жизнь приморского города, его имидж. Мы готовы пробовать и формировать новые традиции, теперь не сомневаемся, что танцевальные вечера на променаде привлекут в Силламяэ еще больше гостей".