Город Нарва появился на карте ночных забегов Эстонии
Эстонский ночной забег "Нарвская зима" намечен на 18 декабря, субботу, за неделю до Рождества.
Эстонский ночной забег "Нарвская зима" намечен на 18 декабря, субботу, за неделю до Рождества.
Строго говоря, это будет вечерний забег по Нарве, но в декабре в это время суток уже темнота: старт на 5- и 10-километровую дистанции назначен на 17.00.
Организатором данного народно-спортивного мероприятия выступает НКО "Rakvere Maraton". Их международный фестиваль оздоровительного движения "Эстонский ночной забег" десять лет проводился в городе Раквере и собирал более 8000 участников более чем из 20 стран. Этот же организатор проводит ночные забеги также в Таллинне. Теперь дело дошло и до Нарвы.
- Мы видим в Ида-Вирумаа в перспективе пяти лет большую возможность для роста, - чуть ранее комментировал член правления "Rakvere Maraton" Марко Торм, бывший в 2017-2019 годах мэром города Раквере.
Трасса ночного забега "Нарвская зима" стартует и финиширует на площади перед торгово-развлекательным центром "Astri". Путь проложен по улицам центра Нарвы и Старого города, в том числе мимо ратуши и затрагивая верхний речной променад. Бегущим 10 километров придется сделать два круга.
Как уже в мае упоминало "Северное побережье", НКО "Rakvere Maraton" получило для проведения "Нарвской зимы" пособие в размере 25000 евро от Фонда интеграции. Поддержаны мероприятия, которые привлекут в Ида-Вирумаа гостей из остальной Эстонии, содействуют общению людей с разным культурным фоном, будут развивать туризм, оживлять предпринимательство и экономику Ида-Вирумаа, в конечном итоге улучшат здешнюю жизненную среду.