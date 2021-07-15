Город Нарва появился на карте ночных забегов Эстонии

Строго говоря, это будет вечерний забег по Нарве, но в декабре в это время суток уже темнота: старт на 5- и 10-километровую дистанции назначен на 17.00.

Организатором данного народно-спортивного мероприятия выступает НКО "Rakvere Maraton". Их международный фестиваль оздоровительного движения "Эстонский ночной забег" десять лет проводился в городе Раквере и собирал более 8000 участников более чем из 20 стран. Этот же организатор проводит ночные забеги также в Таллинне. Теперь дело дошло и до Нарвы.

- Мы видим в Ида-Вирумаа в перспективе пяти лет большую возможность для роста, - чуть ранее комментировал член правления "Rakvere Maraton" Марко Торм, бывший в 2017-2019 годах мэром города Раквере.

Трасса ночного забега "Нарвская зима" стартует и финиширует на площади перед торгово-развлекательным центром "Astri". Путь проложен по улицам центра Нарвы и Старого города, в том числе мимо ратуши и затрагивая верхний речной променад. Бегущим 10 километров придется сделать два круга.