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Город Нарва появился на карте ночных забегов Эстонии

Ночной зимний вид на пограничную реку с верхнего берегового променада Нарвы. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Эстонский ночной забег "Нарвская зима" намечен на 18 декабря, субботу, за неделю до Рождества.

Строго говоря, это будет вечерний забег по Нарве, но в декабре в это время суток уже темнота: старт на 5- и 10-километровую дистанции назначен на 17.00.

Организатором данного народно-спортивного мероприятия выступает НКО "Rakvere Maraton". Их международный фестиваль оздоровительного движения "Эстонский ночной забег" десять лет проводился в городе Раквере и собирал более 8000 участников более чем из 20 стран. Этот же организатор проводит ночные забеги также в Таллинне. Теперь дело дошло и до Нарвы.

- Мы видим в Ида-Вирумаа в перспективе пяти лет большую возможность для роста, - чуть ранее комментировал член правления "Rakvere Maraton" Марко Торм, бывший в 2017-2019 годах мэром города Раквере.

Трасса ночного забега "Нарвская зима" стартует и финиширует на площади перед торгово-развлекательным центром "Astri". Путь проложен по улицам центра Нарвы и Старого города, в том числе мимо ратуши и затрагивая верхний речной променад. Бегущим 10 километров придется сделать два круга.

Как уже в мае упоминало "Северное побережье", НКО "Rakvere Maraton" получило для проведения "Нарвской зимы" пособие в размере 25000 евро от Фонда интеграции. Поддержаны мероприятия, которые привлекут в Ида-Вирумаа гостей из остальной Эстонии, содействуют общению людей с разным культурным фоном, будут развивать туризм, оживлять предпринимательство и экономику Ида-Вирумаа, в конечном итоге улучшат здешнюю жизненную среду.

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