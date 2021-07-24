В Кохтла-Ярве построят новый хостел
Город получит поддержку от Министерства финансов Эстонии, которое через Центр господдержки (RTK) выделит 1155000 евро на строительство нового хостела, благодаря чему спортивная жизнь активизируется.
Город получит поддержку от Министерства финансов Эстонии, которое через Центр господдержки (RTK) выделит 1155000 евро на строительство нового хостела, благодаря чему спортивная жизнь активизируется.
Кохтла-Ярве давно испытывает нехватку мест для проживания гостей при проведении крупных спортивных и культурных мероприятий в городе. После открытия спортцентра "Wiru" проблема усугубится еще больше, поэтому когда в начале текущего года открылась возможность ходатайствовать о поддержке на строительство нового энергоэффективного здания вместо энергоемкого здания бассейна, это было сделано: несмотря на короткий срок, успели провести конкурс, заказать и получить предварительный проект на строительство хостела на месте старого бассейна.