В Кохтла-Ярве построят новый хостел

Кохтла-Ярве давно испытывает нехватку мест для проживания гостей при проведении крупных спортивных и культурных мероприятий в городе. После открытия спортцентра "Wiru" проблема усугубится еще больше, поэтому когда в начале текущего года открылась возможность ходатайствовать о поддержке на строительство нового энергоэффективного здания вместо энергоемкого здания бассейна, это было сделано: несмотря на короткий срок, успели провести конкурс, заказать и получить предварительный проект на строительство хостела на месте старого бассейна.

- Мы понимали, что это посодействует развитию новой спортивной базы - футбольного стадиона, нового бассейна и обновленного ледового холла, - перечисляет мэр Людмила Янченко. - Проводить спортивные соревнования и лагеря, в том числе и международные. Так как для городского бюджета возведение такого объекта слишком большая нагрузка, рассматривались различные потенциальные источники финансирования. К счастью, решение найдено: город получит поддержку от Министерства финансов Эстонии. Хотя средств не хватит на все строительство, но оставшуюся часть город сможет дополнить из своего бюджета.