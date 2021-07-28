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На фестиваль "Station Narva" попадут только те, кто вакцинирован или прошел экспресс-тест

Местоположение главной сцены проходящего в четвертый раз фестиваля "Station Narva" меняется каждый год. Если в 2018 году центром фестиваля был квартал "Кренгольма", то нынче это Нарвская крепость. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

На фестиваль "Station Narva" организаторы пустят только тех гостей, которые вакцинированы или прошли экспресс-тест на месте.

У всех посетителей от 12 лет и старше должен иметься COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, перенесенное заболевание или наличие отрицательного теста. Сертификат действителен вместе с документом, удостоверяющим личность. Для несовершеннолетних справку о результате теста или перенесенном заболевании может заказать родитель на портале для пациентов (www.digilugu.ee).

Владельцы фестивального пропуска или дневного билета, у которых нет сертификата, для посещения концертов в Нарвской крепости должны будут пройти бесплатный экспресс-тест на входе. Результат теста будет известен через 10-15 минут.

- Ничего не поделаешь, как организаторы мы несем ответственность за то, чтобы фестиваль прошел безопасно, - объяснила такой порядок коммуникационный руководитель фестиваля Ингрид Койтла. Она добавила, что те же самые требования действуют и в отношении самих организаторов и артистов.

Нарвская больница отправит на фестиваль вакцинационный автобус, который простоит у крепости с четверга по субботу. В нем используется вакцина "Pfizer".

Для того чтобы можно было вернуться к привычной жизни и продолжать устраивать музыкальные мероприятия, по словам главного организатора "Station Narva" Хелен Сильдна, важно, чтобы вакцинировалось как можно больше людей.

Концерты фестиваля "Station Narva" пройдут 6 и 7 августа в Нарвской крепости. По словам Ингрид Койтла, организаторы ждут в оба дня около тысячи посетителей. Главная сцена будет установлена в Северном дворе Нарвской крепости, сцены поменьше - во внутренних помещениях крепости. Вдобавок в программе ночные концерты в клубе "Ro-Ro", расположенном на берегу реки Нарвы.

Ида-Вирумаа сейчас находится в числе уездов с низким уровнем заражения, однако распространение коронавируса в Эстонии снова на подъеме. Департамент здоровья сообщил в среду, что в Эстонии возникло девять очагов, связанных с участием в различных мероприятиях, и в них заболело в общем 166 человек. Некоторые очаги образовались недавно, и вероятно, что число заболевших в них вырастет. Участники мероприятий, как правило, приезжают из разных регионов, вследствие чего заболевание разносится по разным уголкам Эстонии.

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