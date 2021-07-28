На фестиваль "Station Narva" попадут только те, кто вакцинирован или прошел экспресс-тест

У всех посетителей от 12 лет и старше должен иметься COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, перенесенное заболевание или наличие отрицательного теста. Сертификат действителен вместе с документом, удостоверяющим личность. Для несовершеннолетних справку о результате теста или перенесенном заболевании может заказать родитель на портале для пациентов (www.digilugu.ee).

Владельцы фестивального пропуска или дневного билета, у которых нет сертификата, для посещения концертов в Нарвской крепости должны будут пройти бесплатный экспресс-тест на входе. Результат теста будет известен через 10-15 минут.

- Ничего не поделаешь, как организаторы мы несем ответственность за то, чтобы фестиваль прошел безопасно, - объяснила такой порядок коммуникационный руководитель фестиваля Ингрид Койтла. Она добавила, что те же самые требования действуют и в отношении самих организаторов и артистов.

Нарвская больница отправит на фестиваль вакцинационный автобус, который простоит у крепости с четверга по субботу. В нем используется вакцина "Pfizer".

Для того чтобы можно было вернуться к привычной жизни и продолжать устраивать музыкальные мероприятия, по словам главного организатора "Station Narva" Хелен Сильдна, важно, чтобы вакцинировалось как можно больше людей.

Концерты фестиваля "Station Narva" пройдут 6 и 7 августа в Нарвской крепости. По словам Ингрид Койтла, организаторы ждут в оба дня около тысячи посетителей. Главная сцена будет установлена в Северном дворе Нарвской крепости, сцены поменьше - во внутренних помещениях крепости. Вдобавок в программе ночные концерты в клубе "Ro-Ro", расположенном на берегу реки Нарвы.