"Пьяная оргия", - лаконично заключает дачник Николай, защищавший свои строения от летящих с неба искр и стреляющего из огня шифера. "Не поделили спиртное или женщину", - уверена и Нина, тоже ставшая свидетельницей этого страшного пожара в дачном пригороде Нарвы в субботу, 24 июля. Таким вот образом - с двумя трупами и одним подозреваемым в поджоге - закончилась затяжная пьянка компании из четырех мужчин и двух женщин. За три дня до трагедии на место приезжал наряд полиции, но он не помог людям сойти с порочного пути.