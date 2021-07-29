Третья неделя пьянки и пьяная оргия: соседи высказались о сгоревшем в пригороде Нарвы дачном доме
"Пьяная оргия", - лаконично заключает дачник Николай, защищавший свои строения от летящих с неба искр и стреляющего из огня шифера. "Не поделили спиртное или женщину", - уверена и Нина, тоже ставшая свидетельницей этого страшного пожара в дачном пригороде Нарвы в субботу, 24 июля. Таким вот образом - с двумя трупами и одним подозреваемым в поджоге - закончилась затяжная пьянка компании из четырех мужчин и двух женщин. За три дня до трагедии на место приезжал наряд полиции, но он не помог людям сойти с порочного пути.
Пожар в жарком дачно-садовом пригороде Нарвы - в товариществе "Энергетик-3", в дачном домике на улице Пылевкиви, 1 - случился в субботу, 24 июля, после четырех часов дня.