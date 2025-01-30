ЭПЦ МП не соглашается с требованиями правительства

"По нашему мнению, это политическое решение. Тут перемешиваются административные шаги и канонические связи. Церковь избрала митрополита предстоятелем в 2018 году. И по всем претензиям, которые мы получили, мы не видели никакого церковного правонарушения или другого правонарушения. А сейчас вторгаются в нашу церковную жизнь и требуют замены митрополита. С этим мы не согласны. А то, что он живет в России, – он российский гражданин, и если ему в Эстонии не продлили вид на жительство, ему надо где-то жить. В данном случае в России. Кроме того, высшая инстанция нашей церкви – церковный Собор. Митрополит не решает все вопросы единолично. И то, что митрополит не может находиться со своей паствой, – такая проблема присутствует", – сказал епископ ЭПЦ МП Даниил в эфире Радио 4, передает rus.err.