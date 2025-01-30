Правительство утвердило и передало на рассмотрение Рийгикогу поправки к Закону о церквях и приходах, которые фактически предписывают Эстонской православной церкви Московского патриархата разорвать канонические связи с Русской православной церковью, а также сменить руководство в лице митрополита Таллиннского Евгения.
ЭПЦ МП не соглашается с требованиями правительства
"По нашему мнению, это политическое решение. Тут перемешиваются административные шаги и канонические связи. Церковь избрала митрополита предстоятелем в 2018 году. И по всем претензиям, которые мы получили, мы не видели никакого церковного правонарушения или другого правонарушения. А сейчас вторгаются в нашу церковную жизнь и требуют замены митрополита. С этим мы не согласны. А то, что он живет в России, – он российский гражданин, и если ему в Эстонии не продлили вид на жительство, ему надо где-то жить. В данном случае в России. Кроме того, высшая инстанция нашей церкви – церковный Собор. Митрополит не решает все вопросы единолично. И то, что митрополит не может находиться со своей паствой, – такая проблема присутствует", – сказал епископ ЭПЦ МП Даниил в эфире Радио 4, передает rus.err.
"Мы считаем, что это напрямую касается нашей свободы. Свободы всей церкви, избрания предстоятеля и нахождения в канонической, молитвенной связи со своим предстоятелем", – добавил он.
На переделку устава церкви будет отведено два месяца. Если требование закона не будет выполнено, министр обратится в суд с просьбой о принудительной ликвидации организаций-нарушителей. В церкви признают, что не успеют выполнить требования в положенный двухмесячный срок.