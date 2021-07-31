"У некоторых моих знакомых есть свидетельство о сдаче экзамена на уровень С1, но они боятся говорить, у них барьер", - говорит Анна Галактионова. У нее самой свидетельства пока нет, но и нет никакого барьера, препятствующего общению.

"У некоторых моих знакомых есть свидетельство о сдаче экзамена на уровень С1, но они боятся говорить, у них барьер", - говорит Анна Галактионова. У нее самой свидетельства пока нет, но и нет никакого барьера, препятствующего общению. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Анна Галактионова двадцать раз пыталась получить свидетельство о владении эстонским языком на высшем уровне, но до сих пор безуспешно. Несмотря на это, любовь к эстонскому языку не переросла в ненависть.

В последний раз экзамен на уровень С1 - высший уровень владения эстонским языком - прошел неудачно этим летом: до позитивного результата не хватило двух баллов.

Анна подала апелляцию, так как ей показалось, что устная часть прошла лучше, чем свидетельствуют баллы. "В предыдущий раз я набрала за устную часть 19 баллов, а в последний - 14 из 25".

Уровень С1 означает профессиональное владение языком Человек, владеющий языком на уровне С1, понимает длинные и сложные тексты, распознает скрытое значение. Говорит спонтанно и бегло, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Умеет гибко и эффективно использовать язык в публичной, учебной и профессиональной деятельности. Может создать понятный, логичный, детальный текст на сложные темы. Cтандарт "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком"

Морально готова к новой попытке

Самым слабым местом Анны до сих пор было восприятие на слух, в беседе она чувствует себя уверенно. Нарвитянка надеется, что апелляцию удовлетворят, но она подготовилась морально и к тому, чтобы в сентябре предпринять новую попытку.

Чаще всего не удается именно экзамен на уровень С1 В прошлом году в экзамене на уровень С1 (высший уровень) приняли участие 847 человек, из них почти 38 процентов его сдали. Успешнее всего были сдававшие экзамен на уровень А2 (начальный уровень). Их тоже было более 800 человек, но процент сдавших составил около 72. Экзамен на уровень В1 (низший средний уровень) сдавало больше всего изучающих язык - 2006 человек (сдали 62 процента). В экзамене на уровень В2 (высший средний уровень) приняли участие 910 человек, из них чуть более половины были успешны.

Почему она это делает - уже в 21-й раз?

- Потому что цель - свидетельство о сдаче экзамена на уровень С1 - поставлена, и ее нужно в конце концов достичь, - говорит Анна и добавляет, что не перестанет совершенствовать эстонский язык, даже если получит свидетельство: - Мне просто нравится говорить по-эстонски. Эстонский язык - моя любовь.

Любовь не убавило даже то, что экзамен по эстонскому языку принес много разочарований, а из-за отсутствия языкового сертификата Анна лишилась предыдущего места работы. Изучавшая юриспруденцию в Москве женщина 13 лет проработала в Нарвском доме суда Вируского уездного суда консультантом, готовила для судьи проекты судебных решений и постановлений.

- Языковая инспекция сделала предписание, что я должна сдать экзамен на уровень С1, но мне это не удалось, и поэтому в прошлом году меня уволили.

Одна дверь закрылась, но вскоре открылась другая, и теперь Анна работает в службе охраны правопорядка Нарвского горуправления. "Мой нынешний работодатель видит, что я знаю эстонский язык, но свидетельство тоже нужно обязательно предъявить. Я не остановлюсь".

"Каждый экзамен - как лотерея" Анна описывает, что она чувствует на экзамене по эстонскому языку и как к нему готовится. - Ты, конечно, закалилась в борьбе с экзаменационным волнением, но легкий мандраж, наверное, есть всегда? - Немного нервничаю, но стресса больше нет. Я не чувствую обязанности непременно сдать экзамен. Отношусь спокойно. Я не остановлюсь - жизнь должна проходить в движении. Обязательно буду ходить еще и еще. Когда-нибудь да повезет. Все экзаменаторы уже знают меня и при очередной встрече говорят: "Снова Анна!". Я каждый раз жду встречи с ними. - Поменяешь ли ты что-нибудь в своей подготовке в следующий раз? - Честно говоря, нет. Перед экзаменом я обычно выполняю разные задания, пишу сочинения, слушаю радио и общаюсь на эстонском языке. Но каждый экзамен - это как лотерея. Ты должен быть готов к любой теме. - Какая часть экзамена тебе больше всего по душе? - Устная, особенно когда удается поспорить с партнером во время диалога. В последний раз темой беседы были путешествия во время коронавирусной пандемии. Мой партнер сказал, что путешествия позволяют встретиться с другими людьми, расширить кругозор. Я сказала, что в нынешней ситуации стоит воспользоваться классной возможностью путешествовать по интернету: я могу гулять по Лувру, оставаясь в безопасности в своей квартире. Однажды мне попалась тема образования, но я не учитель и не знаю, какие курсы повышения квалификации нужны учителям. Смогла сказать только то, что учитель должен быть примером для своих учеников. Всё. Зато о государственном управлении или праве я могу говорить долго. Например, о коррупции: могу объяснить, что это означает, в чем она состоит, какие шаги нужно сделать, чтобы искоренить коррупцию, и т.д. Тема вакцинации тоже подошла, потому что она очень актуальна и все об этом говорят. Я сама вакцинирована и переболела ковидом. У каждого свои причины, чтобы вакцинироваться или нет. Я решила вакцинироваться, потому что у меня пожилые родители, и я не знаю, вакцинированы ли люди, которые приходят к нам на прием. Я решила защитить себя.

Прогресс в изучении языка тоже не должен останавливаться, и с этой целью Анна погружается в эстоноязычное медиапространство. Она смотрит передачу "Pealtnägija", которая освещает интересные темы, и слушает "Vikerraadio", чтобы быть в курсе происходящего в мире.

В последнее время она часто переключается на "Power Hit Radio". "Интересно послушать, как разговаривает молодежь: "See on äge!" (Это круто!), "See on rõve!" (Какая гадость!), "Värdjas" (урод), "Mats" (хам)", - приводит Анна примеры новых запомнившихся слов, услышанных по радио.

Знать разговорный язык полезно, но в роли чиновника Анна не называет хамами или уродами людей, которые плюют на правила. Она призывает горожан к порядку вежливо и уважительно. А если нужно, переводит эстоноязычные предписания, которые зачастую горожанам непонятны.

- При общении с людьми эстонской язык мне нужен меньше, но все документы, программы и законы - на государственном языке. Совещания тоже проходят на эстонском, - по словам Анны, без знания эстонского языка на рабочем посту не обойтись.

Чувствует себя как дома в любом уголке Эстонии

Если соглашаться на любую работу, то в Нарве можно обойтись и без эстонского языка. Но владение им, по словам Анны, большой плюс: знание эстонского языка дает конкурентную зарплату и возможность чувствовать себя как дома в любом уголке Эстонии, а не только в своем городе.

- Я хочу жить в Эстонии, я не хочу переезжать в Россию, - заверяет Анна, которая училась в столице России семь лет. - В Москве можно учиться и зарабатывать деньги, но жизнь там очень напряженная: Москва никогда не спит, люди - как муравьи, и там нет свежего воздуха.

Нарва по своим размерам - идеальный город для жизни, а на даче родителей в Нарва-Йыэсуу хорошо подзаряжаться энергией.

За последний год в жизни Анны было несколько интересных встреч. Она говорит, что это благодаря эстонскому языку, который изменил ее жизнь. "Год назад весной я встретилась с моим ментором Майки Удам, для меня она не друг по языку, а попутчик". (Анна участвует в программе друзей по языку Дома эстонского языка и практикуется в языке, общаясь с ментором. - Ред.)

- Сейчас я беру частные уроки в автошколе, чтобы подготовиться к экзамену, и там я чувствую какое-то напряжение, но когда я встречаюсь с Майки, то голова у меня отдыхает. Мы болтаем друг с другом, и я этим наслаждаюсь.

Друзья по языку один раз встретились лицом к лицу - в Нарве. Этим летом Анна поедет в гости к своему ментору в Вырумаа.

В качестве яркой участницы программы друзей по языку Анна весной дала интервью "Северному побережью", а затем приняла участие в утренней передаче "Terevisioon" на канале ETV. Там она поведала о своем желании встретиться с певцом Оттом Лепландом.

Через неделю в студию "Terevisioon" пришел сам Лепланд. Услышав о мечте Анны от ведущего, он сделал специально для нарвитянки фотографию, сопроводив ее горячими приветствиями. Песни Отта Лепланда не только нравятся Анне, но и помогают в изучении эстонского языка. "Он поет очень четко и понятно".

Хочет встретиться с Арво Пяртом

Анна также мечтает о встрече с Арво Пяртом. Если об Отте Лепланде она узнала благодаря "Евровидению", то музыку Арво Пярта она впервые услышала пару лет назад в клубе эстонского языка и культуры. После этого Анна поискала в интернете информацию о композиторе и обнаружила, что Арво Пярт очень знаменит.

- Его музыка очень необычная, и он сам очень интересный человек. У меня нет музыкального образования, но его творчество воздействует на меня, например, "Tabula Rasa" (концерт для двух скрипок, фортепиано и камерного оркестра, написанный в 1977 году. - Ред.). Слушая музыку Пярта, я отдыхаю.

Музыка объединяет и сближает людей, независимо от их национальности. Анна заметила, что вместо слова "integratsioon" (интеграция) в эстонском языке сейчас больше распространено слово "lõimumine" (сближение).

- Мне все равно, какое слово использовать. Важно то, что все мы люди и должны быть друзьями. Нельзя разделять - этот русский, а этот эстонец, - говорит Анна, которая не проводит таких границ.

Она добавляет, что может говорить по-эстонски с ошибками, но важно то, что другие ее понимают. "У некоторых моих знакомых есть свидетельство о сдаче экзамена на уровень С1, но они боятся говорить, у них барьер".

У Анны свидетельства еще нет, но и нет никакого барьера, мешающего общению. Наоборот - она никогда не упускает возможности поговорить по-эстонски. Даже если эстонца взять негде. "Супруг уже понимает некоторые эстонские слова. Я говорю не "Подожди!", а "Oota korra!", и он уже знает, что надо подождать", - смеется Анна.

Уровневые экзамены по эстонскому языку не сложнее, чем экзамены по французскому или испанскому

Аули Удде подтверждает, что степень трудности экзаменов каждый раз одинаковая. ФОТО: Частный архив

"Требования на уровнях владения языком в Европе одинаковые, независимо от языка, и языковые экзамены составляются на единых основаниях", - объясняет руководитель бюро проведения тестов и исследований Департамента по делам образования и молодежи Аули Удде.

- Сколько таких людей, которые провалились на языковом экзамене больше десяти раз?

- Экзамен для определения уровня владения эстонским языком измеряет уровень знания языка. Не совсем верно утверждать, что человек провалился на экзамене. Верно будет сказать, что его уровень владения эстонским языком пока не соответствует желаемому. Соответствующий уровень достигнут, если экзаменуемый набрал хотя бы 60 процентов от возможной суммы баллов.

В 2018-2020 годах было в общем 59 человек, которые ходили на уровневые экзамены по эстонскому языку десять раз и более, из них 26 человек - на уровень С1, 21 - на уровень В2, 12 - на уровень В1.

- Что чаще всего становится камнем преткновения?

- На уровневом экзамене измеряются четыре навыка: письмо, восприятие на слух, чтение и устная речь. Экзаменуемый может иметь недочеты в любом из них. У кого больше опыта общения, тот сильнее в письменной и устной части, кто использует язык пассивнее, у того лучше результат в чтении и слушании. Чтобы сдать экзамен, результат в каждой части должен быть больше нуля.

- Что вы советуете постоянным экзаменуемым, чтобы они добились положительного результата?

- Мы советуем изучающему язык читать прессу и художественную литературу на эстонском языке, слушать по радио новости, дискуссионные передачи и лекции, смотреть разные телепередачи и как можно больше говорить по-эстонски. А также интересоваться культурой Эстонии и государством, быть в курсе того, что происходит в обществе. Одно только участие в экзамене не может улучшить знание языка.

- Бывает ли и такое, что человек несколько раз терпит неудачу и в итоге решает махнуть рукой?

- Сдача уровневого экзамена по эстонскому языку - это личное решение человека и зависит прежде всего от его мотивации и потребностей.

- Поскольку уровни владения эстонским языком соответствуют принятым в Европе, составителей наших экзаменов, очевидно, нельзя заподозрить в придирчивости. Ведь доказать уровень владения эстонским языком не сложнее, чем владение французским или испанским?

- Уровневые экзамены по эстонскому языку неоднократно успешно проходили аудит Европейской ассоциации экзаменационных советов по иностранным языкам ALTE (The Association of Language Testers in Europe), они составляются аналогично экзаменам крупнейших европейских экзаменационных центров и проводятся с соблюдением лучших практик тестирования. Экзамены отмечены знаком качества ALTE.

Требования на уровнях владения языком одинаковы, независимо от языка, и описаны в стандарте "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком", который закладывает единое основание для составления языковых экзаменов.

- Делают ли экзамены время от времени проще или сложнее?

- Степень трудности экзаменов каждый раз одинаковая и проверяется после каждого экзамена. Время от времени меняются типы заданий, модернизируется форма экзамена, но это не влияет на степень трудности экзамена.

- Некоторым экзаменуемым кажется, что оценщики могли бы щедрее ставить баллы, и они подают апелляцию. Насколько большая часть апелляций удовлетворяется?

- В 2019 году результаты экзамена на уровень С1 оспаривались 40 раз, по итогам рассмотрения апелляции изменился один результат. В 2020 году было подано 37 апелляций на результаты экзамена на уровень С1, изменились четыре результата.