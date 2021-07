Морально готова к новой попытке

В последнее время она часто переключается на "Power Hit Radio". "Интересно послушать, как разговаривает молодежь: "See on äge!" (Это круто!), "See on rõve!" (Какая гадость!), "Värdjas" (урод), "Mats" (хам)", - приводит Анна примеры новых запомнившихся слов, услышанных по радио.