Словосочетание "Mein Kampf" в Нарве на улице возмутило еврейскую общину
Театральному центру "Vaba Lava" по просьбам еврейской общественности пришлось убрать словосочетание "Mein Kampf" с театральной афиши на одной из центральных улиц Нарвы.
Театральному центру "Vaba Lava" по просьбам еврейской общественности пришлось убрать словосочетание "Mein Kampf" с театральной афиши на одной из центральных улиц Нарвы.
Театральный центр "Vaba Lava" организует 17-21 августа Международный театральный фестиваль Свободы, в программу которого войдут несколько скандальных постановок, запрещенных в своих странах. Одна из таких - постановка "Mein Kampf" польского театра "Powszechny", которая, как отмечают в "Vaba Lava", заставляет людей выходить с протестами на улицы.
Не обошлось и в Нарве без недовольств: Еврейская община Эстонии направила свое негодование на председателя Нарвского горсобрания Татьяну Стольфат, а та в субботу перенаправила возмущение мэру Катри Райк. Стольфат согласилась с тем, что рекламировать "Mein Kampf" недопустимо, и попросила мэра обеспечить ликвидацию такой рекламы из городского пространства.
В театральном центре "Vaba Lava" сообщили "Северному побережью", что и к ним на прошлой неделе поступили пара взволнованных обращений по поводу баннера "Mein Kampf" на фасаде Нарвского Дома культуры "Ругодив".
- Мы решили дополнительно расширить информацию на плакате о том, что это сценическая постановка, которая относится к программе польской организации "Год антифашизма". В новом оформлении эта информация будет включена прямо в название постановки. В данный момент (в понедельник утром) баннер оставлен без названия постановки, новое оформление появится в среду, - прокомментировал представитель "Vaba Lava" Ренэ Абрамсон.
Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон в понедельник днем прислала в нарвскую мэрию электронное письмо с благодарностью за понимание и готовность к взаимодействию.
Пятидневный международный театральный фестиваль Свободы в Нарве приурочен к празднованию 30-летней годовщины восстановления независимости Эстонии. Фестиваль поддерживают фонд "Eesti Kultuurkapital", Нарвская городская управа, Фонд интеграции, партнером выступает Государственная канцелярия.
Программа фестиваля составлена из постановок малых театров, представляющих страны, где существуют серьезные проблемы со свободой слова и где в последнее время театральные деятели сталкивались с цензурой, ограничивающей творческую деятельность.