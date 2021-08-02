Словосочетание "Mein Kampf" в Нарве на улице возмутило еврейскую общину

Театральный центр "Vaba Lava" организует 17-21 августа Международный театральный фестиваль Свободы, в программу которого войдут несколько скандальных постановок, запрещенных в своих странах. Одна из таких - постановка "Mein Kampf" польского театра "Powszechny", которая, как отмечают в "Vaba Lava", заставляет людей выходить с протестами на улицы.

Не обошлось и в Нарве без недовольств: Еврейская община Эстонии направила свое негодование на председателя Нарвского горсобрания Татьяну Стольфат, а та в субботу перенаправила возмущение мэру Катри Райк. Стольфат согласилась с тем, что рекламировать "Mein Kampf" недопустимо, и попросила мэра обеспечить ликвидацию такой рекламы из городского пространства.

В театральном центре "Vaba Lava" сообщили "Северному побережью", что и к ним на прошлой неделе поступили пара взволнованных обращений по поводу баннера "Mein Kampf" на фасаде Нарвского Дома культуры "Ругодив".

- Мы решили дополнительно расширить информацию на плакате о том, что это сценическая постановка, которая относится к программе польской организации "Год антифашизма". В новом оформлении эта информация будет включена прямо в название постановки. В данный момент (в понедельник утром) баннер оставлен без названия постановки, новое оформление появится в среду, - прокомментировал представитель "Vaba Lava" Ренэ Абрамсон.

Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон в понедельник днем прислала в нарвскую мэрию электронное письмо с благодарностью за понимание и готовность к взаимодействию.

Новое оформление нарвской афиши к постановке "Mein Kampf". ФОТО: Narva Vaba Lava

Пятидневный международный театральный фестиваль Свободы в Нарве приурочен к празднованию 30-летней годовщины восстановления независимости Эстонии. Фестиваль поддерживают фонд "Eesti Kultuurkapital", Нарвская городская управа, Фонд интеграции, партнером выступает Государственная канцелярия.