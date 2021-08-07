Фестиваль ряпушки, который проводится в Казепяэ рядом с Муствеэ, - это праздник кулинарной культуры, на который съезжаются люди со всей Эстонии. Невзирая на то, что за рыбку продавцы дерут втридорога.

Когда простая еда приозерного народа становится изыском для гурманов, то появляются все новые и новые утонченные блюда. С чудской ряпушкой именно так и случилось. Этой рыбки мало, ее хотят практически все, вот и начинается паломнический путь к ряпушке.