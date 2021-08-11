Политические пути EKRE и Алексея Евграфова разошлись

Беспартийный экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов (41) решил учредить к осенним местным выборам собственный избирательный союз.

Он рассказал, что нарвское отделение EKRE было ближе всего к тому, чтобы он вступил в их список. "Но я не готов связывать себя с риторикой EKRE, как бы ни пытались ее замазать и обелить, общий фон вокруг этой партии мне не подходит, при этом я разделяю многие позиции, которые отражены в их нарвской программе".

- Никогда ни одному человеку я не обещал, что пойду на выборах с ними, поэтому считаю, что повел себя абсолютно корректно по отношению ко всем, кто делали мне предложения, - добавил он.

О своих планах на приграничный город ранее уже объявили Центристская партия Эстонии, партии "Eesti 200" и EKRE, а также избирательный союз "Список Катри Райк".

EKRE: не может быть речи о слиянии

Кандидат на выборах от Нарвского отделения национал-консервативной партии, председатель фракции EKRE в Нарвском горсобрании Алексей Мяги подтвердил, что Евграфов прямо не объявлял, что пойдет на выборы в месте с EKRE. Но такие ожидания были.

Мяги рассказал, что теперь начинаются "серьезные" переговоры Нарвского отделения EKRE с Евграфовым.

- Наши программы достаточно похожи, как показал мой анализ, и можно буде двигаться в одном направлении. Будет положительно, если оба списка смогли бы объединиться в избирательный союз, - считает Мяги.

Одной из сторонниц Евграфова еще на посту мэра была член правления Нарвского отделения EKRE Алла Деловая. Теперь она заявила, что о слиянии со списком Евграфова не может быть и речи: "Это противоречит нашей концепции". Но сотрудничество во имя результата и блага для города возможно, как и с любой другой политической силой.

Деловая заверила, что решение Евграфова о собственном избирательном союзе не стало неожиданностью или разочарованием для EKRE: "Несколько месяцев назад по инициативе Алексея Евграфова у нас состоялась встреча, но дальше общей беседы дело не пошло".

- Мы желаем удачи ему, но у нас своя программа и курс, который мы выбрали и считаем более подходящим для нас. Нам важно привлечь новые лица, со свежими идеями. Мы строим сильную партийную ячейку EKRE в Нарве, и мы лишь в начале своего пути, - заявила Деловая.

Не претендует на должность мэра

Евграфов допускает сотрудничество со всеми политическими силами, и предполагает, что к нему еще присоединятся кандидаты из прочих списков. Нынешний состав списка Евграфов не оглашает до регистрации 18 августа.

Евграфов также признался, что не претендует снова на должность мэра Нарвы.

- Пользу можно приносить по-разному: можно и в горсобрании хорошенько поработать, а можно и в горуправе, - Евграфов уверен, что после выборов в Нарвском горсобрании будет создаваться коалиция, абсолютного большинства не будет ни у кого. - Тогда и посмотрим, у кого есть какие кандидаты, кто что может делать, и на каких позициях будет больше пользы.

По словам Евграфова, он рассматривал вариант баллотироваться одиночным кандидатом, но дескать потом все равно пришлось бы объединиться с кем-то.

Еще был вариант - вовсе не идти на выборы, однако против этого были пожелания нарвитян. Напомним, у Евграфова в конце 2020 года была сильная народная поддержка: под воззванием за его возвращение на пост мэра Нарвы подписались 2858 человек, хотя это не возымело эффекта.