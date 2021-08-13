На вотум недоверия Катри Райк решаются многие, но не все

На вечер понедельника, 16 августа, назначено голосование по вотуму недоверия мэру Нарвы Катри Райк. В Нарвском горсобрании члены фракции "Kesk" и не входящий в нее центрист Михаил Стальнухин - в общем 18 депутатов из всего 31-го - договорились о голосовании за это.

Стальнухин подчеркнул, что так решено партийной окружной организацией.

- Лично я считаю, что Катри Райк вполне сознательно вела дело к этому вотуму. Ей необходимо перед выборами быть в глазах нарвитян несчастной, обиженной, непонятой и так далее. Я доказывал свою точку зрения, что худой мир лучше доброй ссоры, но меньшинство подчиняется большинству, - прокомментировал Стальнухин свое согласие.

Председатель фракции EKRE Алексей Мяги сказал, что не поддержит вотум недоверия Райк, хотя он и был всегда в противостоянии с ней. Мяги уверен, что менять градоначальника за два месяца до выборов неправильно: "Мэру нужно дать доработать, а выборы все расставят по своим местам".

- Тот кандидат в мэры, который был назван фракцией "Kesk" (член Партии реформ, бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс. - И.С.) - это не та кандидатура, - объяснил Мяги свое несогласие с желанием центристов сменить мэра сейчас, он сам предлагал сделать это в первой половине лета.

По словам Мяги, четверо других членов фракции EKRE вправе голосовать так, как считают нужным. Двое из них сразу подписались под заявлением об инициировании вотума недоверия.

Член фракции EKRE Ирина Янович призналась, что пока не решила, как проголосовать, хотя с Райк они всегда были в разных политических лагерях.

- Это не моя игра и не нашей фракции. Я сейчас взвешиваю все плюсы и минусы. Всего два месяца до выборов - поэтому голосование должно быть действительно хорошо взвешенным, а не эмоциональным, - считает Янович.

Четыре года назад баллотировавшийся вместе с Райк, но перешедший в Центристскую партию Антс Кутти в июне говорил "Северному побережью", что не поддержит недоверие мэру, о котором уже тогда шли разговоры. Нынче же он подписался под заявлением и намерен поднять руку.

- Тогда было четкое понимание, что Катри Райк пойдет на выборы в центристском списке первым номером и она была нашим кандидатом в мэры. Но потом она выбрала другой путь: теперь она идет со своим списком - и мы конкуренты на выборах. Но я искренне желаю ей удачи, - высказался бывший соратник.

Напомним, двенадцать депутатов во главе с председателем Нарвского горсобрания и Нарвского округа Центристской партии Татьяной Стольфат 6 августа подали заявление о вотуме недоверия мэру Нарвы Катри Райк. Те же центристы в декабре 2020 года утверждали Райк на должность мэра.

Нынче в июле Райк заявила об учреждении собственного избирательного союза "Список Катри Райк". Разочарованные этим центристы, поразмышляв, выдвинули в будущие мэры Нарвы Михаила Стальнухина и начали готовить вотум недоверия Райк.

На предвыборные два месяца центристы думают выдвинуть в мэры Антса Лийметса, члена Партии реформ, который четверть века работал городским секретарем. Выборы мэра пройдут - в случае поддержки вотума недоверия Райк - также вечером 16 августа.