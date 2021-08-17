Марис Тоомель: Скажем "стоп" национальной карте на выборах!
Чем ближе октябрь, тем сильнее ощущается, что некоторые депутаты снова начинают манипулировать национальными чувствами.
Чем ближе октябрь, тем сильнее ощущается, что некоторые депутаты снова начинают манипулировать национальными чувствами.
Николай Осипенко недавно стал полноправным членом волостного собрания. Вряд ли кто-нибудь сможет вспомнить, когда он им был в последний раз. Да, несмотря на неуклонное снижение количества набранных голосов, он избирается в волостное собрание уже несколько избирательных циклов подряд, но каждый раз спешно приостанавливал свои полномочия члена волостного собрания. Так что в зале волостного собрания его не видели почти десять лет, однако его скрытое присутствие ощущают все.
В принадлежащей ему пропагандистской газете он объясняет свое возвращение тем, что надо без промедления встать на защиту русской школы. Цитирую в вольном переводе: цель новой коалиции ясна - оставить русскую школу без руководителя, за чем последует уничтожение русской школы.
Откуда такие мысли за несколько недель до начала нового учебного года? Теперь хотя бы понятно, зачем и по чьей наводке пишутся газетные статьи и собираются подписи - караул, Йыхвискую русскую основную школу закрывают!
Подтверждаю, что это не соответствует истине. Скорее, вопрос в связи с директором школы в том, было ли управление всей школой достаточно прозрачным и одинаково понятным для всех? Обеспечил ли руководитель школы лояльность к работодателю? Не навредили ли высказывания в СМИ репутации школы и ее владельца?
Это вопросы, на которые владелец школы, то есть самоуправление, сейчас ищет ответы. С этой целью мы приняли меры, и ясность обязательно наступит к началу октября. Таким образом, утверждения, что нынешняя коалиция планирует уволить директора школы, или еще более абсурдные разговоры о намерении уничтожить Йыхвискую русскую основную школу не соответствуют действительности.
Немного фактов. Факт то, что полиция выявила предполагаемое нарушение, допущенное при найме на работу родственников, и назначила директору Ирине Шульгиной штраф. Фактом является и то, что Ирина Шульгина якобы пообещала обжаловать наложенный полицией штраф в суде. Обжаловала ли она его, волостной управе неизвестно - ходят лишь соответствующие слухи.
Таким образом, у волостной управы нет и не может быть в мыслях - и тем более в повестке дня - пункта об освобождении от должности директора Йыхвиской русской основной школы. Не говоря уж об уничтожении русской школы, и писать такое совершенно безответственно, подобные заявления скорее являются попыткой разжигания межнациональной розни.
Признаюсь, что все это выглядит знакомо. Неужели в предвыборной борьбе все средства хороши, даже выдумки, лишь бы распалить избирателей и не являющихся избирателями учеников? Смею утверждать, что не все. Уважаемые оппоненты! Пожалуйста, давайте говорить перед выборами о развитии Йыхви, о больших и в хорошем смысле сумасшедших идеях, и сосредоточимся на содержании, а не на противопоставлении по национальному признаку.
Выборы уже не за горами. Тем большая ответственность за каждое слово и публикацию ложится на тех, кто собирается баллотироваться на выборах. Однако ясно одно: в предвыборной борьбе нет места играм на национальных чувствах и очевидной лжи. Ни для кого. Давайте подумаем об этом уже сегодня и будем вести себя сдержанно и достойно.