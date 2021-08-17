Марис Тоомель: Скажем "стоп" национальной карте на выборах!

Николай Осипенко недавно стал полноправным членом волостного собрания. Вряд ли кто-нибудь сможет вспомнить, когда он им был в последний раз. Да, несмотря на неуклонное снижение количества набранных голосов, он избирается в волостное собрание уже несколько избирательных циклов подряд, но каждый раз спешно приостанавливал свои полномочия члена волостного собрания. Так что в зале волостного собрания его не видели почти десять лет, однако его скрытое присутствие ощущают все.

В принадлежащей ему пропагандистской газете он объясняет свое возвращение тем, что надо без промедления встать на защиту русской школы. Цитирую в вольном переводе: цель новой коалиции ясна - оставить русскую школу без руководителя, за чем последует уничтожение русской школы.

Откуда такие мысли за несколько недель до начала нового учебного года? Теперь хотя бы понятно, зачем и по чьей наводке пишутся газетные статьи и собираются подписи - караул, Йыхвискую русскую основную школу закрывают!

Подтверждаю, что это не соответствует истине. Скорее, вопрос в связи с директором школы в том, было ли управление всей школой достаточно прозрачным и одинаково понятным для всех? Обеспечил ли руководитель школы лояльность к работодателю? Не навредили ли высказывания в СМИ репутации школы и ее владельца?

Это вопросы, на которые владелец школы, то есть самоуправление, сейчас ищет ответы. С этой целью мы приняли меры, и ясность обязательно наступит к началу октября. Таким образом, утверждения, что нынешняя коалиция планирует уволить директора школы, или еще более абсурдные разговоры о намерении уничтожить Йыхвискую русскую основную школу не соответствуют действительности.

Немного фактов. Факт то, что полиция выявила предполагаемое нарушение, допущенное при найме на работу родственников, и назначила директору Ирине Шульгиной штраф. Фактом является и то, что Ирина Шульгина якобы пообещала обжаловать наложенный полицией штраф в суде. Обжаловала ли она его, волостной управе неизвестно - ходят лишь соответствующие слухи.

"Пожалуйста, давайте говорить перед выборами о развитии Йыхви, о больших и в хорошем смысле сумасшедших идеях, и сосредоточимся на содержании, а не на противопоставлении по национальному признаку". Марис Тоомель

Таким образом, у волостной управы нет и не может быть в мыслях - и тем более в повестке дня - пункта об освобождении от должности директора Йыхвиской русской основной школы. Не говоря уж об уничтожении русской школы, и писать такое совершенно безответственно, подобные заявления скорее являются попыткой разжигания межнациональной розни.

Признаюсь, что все это выглядит знакомо. Неужели в предвыборной борьбе все средства хороши, даже выдумки, лишь бы распалить избирателей и не являющихся избирателями учеников? Смею утверждать, что не все. Уважаемые оппоненты! Пожалуйста, давайте говорить перед выборами о развитии Йыхви, о больших и в хорошем смысле сумасшедших идеях, и сосредоточимся на содержании, а не на противопоставлении по национальному признаку.