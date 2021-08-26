Некто целенаправленно поджег четыре фуры и заодно спалил пятую

Пять груженых фур сгорели в ночь на 22 августа на арендуемой стоянке на ул. Пуувилла в одном из промышленных кварталов Кренгольмского района Нарвы. Спасатели получили вызов в 01.50, а полицейские зафиксировали тревожный сигнал минутой позже.

Пожарные справились с огнем в 04.15.

Люди в этом происшествии не пострадали, но материальный ущерб оценен приблизительно в 300 тысяч евро.

Для расследования происшествия полиция начала уголовное дело, основная версия - намеренный поджог.

Пятая фура сгорела случайно

Четырьмя из пяти сгоревших фур марки "MAN" владеет небольшое нарвское ТОО "K.E.I.S.", занимающееся грузоперевозками. Член правления компании Кирилл Ефремов подтвердил "Северному побережью" информацию, что есть видеосъемка, подтверждающая поджог.

Пятая "Scania", припаркованная рядом, принадлежит другому владельцу. Она сгорела, по всей видимости, от подожженных соседних машин.

На вопрос о том, кого он подозревает, Ефремов ответил, что пока не будет ничего комментировать.

- Идет следствие, и велено молчать на данном этапе, все выводы будут позже, - сказал предприниматель.

Касательно сильно пострадавших от огня грузов, находившихся в фурах, Ефремов сказал, что проблема теперь в том, что эти грузы еще не были растаможены. Машины только прибыли из России, и ждали понедельника. "Сейчас проблема с таможней будет", - предвидит бизнесмен, на этом завершивший общение с прессой.

Грузы - в четырех фурах доски, а пятая с металлическими изделиями - застрахованы, по имеющимся у редакции данным. Из собственно машин только у трех поновее было каско-страхование.

Поджигал знающий человек

Другой нарвский предприниматель по имени Борис держит свои фуры на той же арендованной автостоянке совсем рядом со сгоревшими. Он, конечно, счастлив, что его машины не зацепило огнем. В ночь пожара ему никто не позвонил, и Борис узнал о случившемся лишь наутро.

По рассказу Бориса, на территории стоянки действительно есть видеокамеры наблюдения, но нет освещения. Нет и сторожа.

На переданной полиции записи с камер якобы видно, как некто открывает двери кабин каждой из четырех фур "MAN" и бросает что-то горящее.

Как отмечают водители, живо обсуждающие ночное происшествие, поджигатель явно знал, где в этой фирме водители прячут ключи от машин. Злоумышленник быстро по очереди открывал каждую из четырех кабин и поджигал их изнутри.

Нарвское отделение полиции попросило помощи для расследования поджога. Возможно, кто-то заметил примерно в 1-2 часа ночи в районе нарвских улиц Паэмурру и Уускюла подозрительных людей либо подозрительную деятельность. Об этом просят сообщить следователю по телефонному номеру 357 6171 или э-почте vladimir.poljakov@politsei.ee