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В Ида-Вирумаа начнут обучать радиологов

Ида-Вируская центральная больница. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Осенью Тартуская высшая школа здравоохранения откроет в Ида-Вирумаа учебную специальность "техник-радиолог", а Ида-Вируская центральная больница станет для учащихся одной из учебных баз.

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- Техники-радиологи нужны по всей Эстонии, но их потребность особенно ощущается в Вирумаа, - пояснила руководитель сестринства Ида-Вируской центральной больницы Алевтина Уусталу.

Учебная работа в Вирумаа будет проходить в основном в Ида-Вируской центральной больнице, Нарвской больнице, Раквереской больнице. Преимущественно это будет дистанционное обучение, но максимум 20 дней в семестр учеба и практическая деятельность будут проводиться на месте в Тартуской высшей школе здравоохранения. Продолжительность обучения на эстонском языке 3,5 года.

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