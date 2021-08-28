В Ида-Вирумаа начнут обучать радиологов
Осенью Тартуская высшая школа здравоохранения откроет в Ида-Вирумаа учебную специальность "техник-радиолог", а Ида-Вируская центральная больница станет для учащихся одной из учебных баз.
Осенью Тартуская высшая школа здравоохранения откроет в Ида-Вирумаа учебную специальность "техник-радиолог", а Ида-Вируская центральная больница станет для учащихся одной из учебных баз.
- Техники-радиологи нужны по всей Эстонии, но их потребность особенно ощущается в Вирумаа, - пояснила руководитель сестринства Ида-Вируской центральной больницы Алевтина Уусталу.