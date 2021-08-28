В Ида-Вирумаа начнут обучать радиологов

- Техники-радиологи нужны по всей Эстонии, но их потребность особенно ощущается в Вирумаа, - пояснила руководитель сестринства Ида-Вируской центральной больницы Алевтина Уусталу.

Учебная работа в Вирумаа будет проходить в основном в Ида-Вируской центральной больнице, Нарвской больнице, Раквереской больнице. Преимущественно это будет дистанционное обучение, но максимум 20 дней в семестр учеба и практическая деятельность будут проводиться на месте в Тартуской высшей школе здравоохранения. Продолжительность обучения на эстонском языке 3,5 года.